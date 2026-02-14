HOYSuscripcion LR Focus

San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Puno: Expolicía que asesinó a suboficial PNP José Soncco purgará prisión hasta el 2058

Erusbel Apaza, quien participó en el crimen de su colega durante las protestas en Juliaca en 2023, donde también murieron 17 civiles, fue declarado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, en el contexto del crimen y condenado a 35 años de cárcel.

Expolicía sentenciado a 35 años de prisión por crimen de su colega en Juliaca.
La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca dejó firme la condena a 35 años de Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, un expolicía acusados de asesinar al suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe y la quema de un patrullero durante las protestas contra la expresidenta Dina Boluarte del 9 de enero de 2023, en Puno.

Esta medida, ratificada ayer, fue incluso saludada explícitamente por el comando de la Policía Nacional del Perú a través de su cuenta oficial X. “Cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado”, titularon su pronunciamiento.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Luego confirmaron que, mediante la sentencia firme N° 08-2026, la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó 35 años de prisión efectiva “contra el responsable de los hechos que acabaron con la vida de nuestro héroe, el S2 PNP José Luis Soncco Quispe”.

larepublica.pe

Añadieron que “este fallo no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad, confirmando la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego”.

Así se ratificó además el pago de S/180.000 como reparación civil a favor de los herederos del efectivo policial y S/25.000 a favor del Estado.

Como se sabe, el exefectivo Erusbel Apaza, quien participó en el crimen de su colega durante las protestas en Juliaca, donde también murieron 17 civiles fue declarado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, en el contexto del crimen.

Con esa decisión los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Juliaca, Víctor Paredes Mestas, Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata, desmentían la versión brindada inicialmente por el entonces primer ministro Alberto Otárola, quien afirmó que el agente murió quemado a manos de los manifestantes.

Ahora se sabe que el suboficial José Luis Soncco patrullaba la urbanización Tambopata junto al agente Ronal Villasante Toque cuando fueron rodeados por un grupo de personas. Ambos fueron obligados a bajar del vehículo y agredidos con palos y piedras.

Soncco murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una piedra. Luego, los atacantes rociaron combustible al patrullero, lo incendiaron y dejaron que el fuego lo consumiera. El 73% de su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado. Villasante logró escapar con vida del ataque.

Durante el allanamiento a la vivienda de Apaza Uturunco, se halló una pistola Pietro Beretta y cacerinas para fusil AKM, armas sustraída a los policías atacados, y 23 mil 800 dólares en efectivo.

Las autoridades judiciales declararon a Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco culpable del delito de disturbio agravado y sustracción de armas. Los magistrados concluyeron que las acciones realizadas por Apaza dieron origen a ambos delitos.

También determinaron que Apaza participó de la turba que atacó a los policías, lo que derivó en la muerte del suboficial José Luis Soncco. Asimismo, le arrebató el arma de fuego del suboficial Villasante Toque y la cacerina abastecida del agente Soncco Quispe.

Por estos hechos, se le impuso 35 años de prisión efectiva que cumple desde el 23 de marzo de 2023 en el penal Juliaca ex La Capilla. La pena se cumplirá en el 2058.

