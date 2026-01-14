Primero la Gente presenta ante el JEE solicitud de inscripción de plancha presidencial de Marisol Pérez Tello

El partido político Primero la Gente comenzó su inscripción para participar en las Elecciones 2026, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó abrir por 12 horas los sistemas de la institución (Declara +) para el registro correspondiente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese sentido, este miércoles 14 de enero el personero legal de la organización política presentó la solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 de la plancha presidencial, encabezada por Marisol Pérez Tello. Junto con ella, también postulan Raúl Molina Martínez y Manuel Ato del Avellanal Carrera para los cargos de primer y segundo vicepresidente.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Este último, Ato del Avellanal, según su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) que consignó ante el organismo electoral, cuenta con una demanda contractual (expediente 239-2007) del Segundo Juzgado Comercial de Lima que fue declarada fundada y no apelada. "Obligación de dar suma de dinero", se lee en la parte de información complementaria de la DJHV.

La solicitud de inscripción de la plancha presidencial deberá ser revisada por el JEE de Lima Centro 1. En caso de que se encuentre algún error, se declarará inadmisible y el partido contará con dos días calendario para subsanar los fallos y que pueda ser admitida.

Luego de ello, la fórmula de candidatos pasará a un proceso de tachas por tres días en el que los ciudadanos podrán presentar los reclamos que consideren necesarios. Si se admite, el JEE los evaluará y decidirá en tres días. Dicha decisión podrá ser apelada ante el Pleno del JNE.

Si no se presenta ninguna tacha, el partido será inscrito formalmente para competir en los comicios electorales del 12 de abril de este año.

PUEDES VER: Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras adeudan miles de soles en multas de tránsito