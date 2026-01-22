HOYSuscripcion LR Focus

Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
José Jerí y su complot caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

La decisión fue tomada luego que el Ministerio del Interior verificó que la empresa que ganó el contrato, Aero Express FZE, basada en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentos falsos y no acreditó haber construido ni vendido ni una sola aeronave, como informó La República.

La empresa que contrató el Ministerio del Interior presentó documentos falsos para acreditar que era fabricante del avión Antonov AN-74. Foto: difusión
La empresa que contrató el Ministerio del Interior presentó documentos falsos para acreditar que era fabricante del avión Antonov AN-74. Foto: difusión

Finalmente el Ministerio del Interior reconoció haber sido engañado por la empresa árabe Aero Express FZE, a la que adquirió un avión Antonov AN-74 por US$63.9 millones, el 31 de octubre de 2025, durante la presidencia de José Jerí.

La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior concluyó que la oferta que presentó Aero Express FZE es fraudulenta porque acreditó con documentos falsos que fabrica la aeronave Antonov AN-74.

Una serie de reportajes de investigación de La República alertaron que la compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), publicados antes que la OGAF concediera el contrato a Aero Express FZE, no contaba con licencia de la fábrica ucraniana Antonov para construir el modelo AN-74 y tampoco había vendido ninguna aeronave a nadie.

La resolución del Mininter anulando la contratación a Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos. Foto: La República

La resolución del Mininter anulando la contratación a Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos. Foto: La República

Además, este diario reportó que el representante de Aero Express FZE es el ciudadano ruso Valery Paniklov, cuyo país invadió Ucrania en 2022 y destruyó las instalaciones de Antonov.

Era obvio que Paniklov no contaba con la licencia de la fábrica ucraniana para construir un AN-74, pero a la OGAF del Ministerio del Interior no le importó y le dio la buena pro.

Luego de recibir información oficial del gobierno de Ucrania y de la compañía Antonov, los que confirmaron que Aero Express FZE no los representa, no cuenta con permiso alguno y los documentos que ha presentado son fraudulentos, la OGAF del Ministerio del Interior solicitó a Valery Paniklov que respondiera.

Paniklov respondió con más falsedades, por lo que la adjudicación del contrato a Aero Express FZE fue declarada nula, según la resolución del Ministerio del Interior a la que tuvo acceso La República.

TAN SOLO MENTIRAS

Cuando la OGAF le preguntó a Valery Paniklov si era cierto que la licencia de Antonov para fabricar el modelo AN-74 era fraudulento, el empresario ruso contestó con una evasivas: “El documento no es parte de la oferta, por lo que no es sujeto a revisión ni puede utilizarse para impugnar la legalidad de la oferta”.

Respecto a cómo explica que cuenta con una licencia de una empresa de Ucrania, si esta nación ha sido invadida por su país de origen, la Federación Rusa, el representante de la firma árabe Aero Express FZE argumentó: "El hecho de que exista un conflicto armado entre dos Estados y disputas respecto a la propiedad del Certificado de Tipo o de las licencias relacionadas con el avión AN-74, no puede en sí mismo constituir una base legal para la cancelación de la adjudicación del contrato".

Paniklov le dijo a la OGAF que no se preocupara porque cumplirá con la construcción del AN-74, pese a que no cuenta con los permisos oficiales del fabricante para hacerlo, como exigen las normas de contratación. Los del Ministerio del Interior se dieron cuenta de la burla.

“(Paniklov) no emite explicación alguna con respecto a lo comunicado (por la compañía) Antonov, referido a su no titularidad de las patentes de los bienes ofertados (el AN-74), ni de la imposibilidad de la fabricación del avión ofertado ni dentro, ni fuera de Ucrania”, concluye la OGAF.

EL ENGAÑO CONSUMADO

Como informó La República en su momento, los funcionarios de OGAF durante el proceso de licitación pasaron por alto la verificación de los documentos con los que Valery Paniklov sustentó la oferta de construcción de Antonov AN-74.

También reportó la actuación sospechosa del exjefe de la OGAF, nombrado por el gobierno de José Jerí, Ronnie Matienzo Mendoza. Nombrado el 25 de octubre de 2025, seis después, el 31 de octubre, adjudicó el contrato a Aero Express FZE por US$63.9 millones, y el 15 de noviembre el ministro Vicente Tiburcio aceptó su renuncia al cargo.

Casi tres meses después que Aero Express FZE ganó el contrato, recién los funcionarios de la OGAF del Ministerio del Interior se dan cuenta del fraude: "De lo expuesto, queda evidenciado de la comunicación de (la compañía) Antonov en su calidad de dueño de los derechos intelectuales de avión ofertado (AN-74), que la oferta del postor Aero Express FZE no cumple con las condiciones de contratación requeridas en las bases (…), al comprobarse que no tiene condición de fabricante del bien, por no ser titular de las autorizaciones de fabricación correspondiente”.

También señalan que es improbable que la empresa de Valery Panikov construya un Antonov AN-74.

“Tampoco sería materialmente posible el abastecimiento de bienes nuevos en vista de la imposibilidad informada de su actual fabricación ni en Ucrania y fuera; por lo que la oferta del postor Aero Express FZE no cumple con las bases. (…) El postor Aero Express FZE habría pretendido acreditar (que cumple con las bases), durante el procedimiento de contratación con la presentación de documentación y declaración jurada falsa y/o inexacta”, señala la OGAF, admitiendo el fraude.

En consecuencia, se anuló el acta de la buena pro a favor de Aero Express FZE, al tiempo que el Ministerio del Interior anunció el inicio de acciones legales contra los responsables por la estafa perpetrada.

El Mininter debería anular todo el proceso y convocar una nueva licitación y asegurarse de impedir la participación de empresas fantasmas.

