Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

La propuesta de la compañía sueca Saab fue la que seleccionó la FAC por su costo y plazo de entrega. Foto: Saab

La propuesta de la compañía sueca Saab fue la que seleccionó la FAC por su costo y plazo de entrega. Foto: Saab

La Contraloría General de Colombia dio el visto bueno a la selección, evaluación y adjudicación del contrato a la empresa sueca Saab para el suministro de 17 aeronaves de combate Gripen por US$4.300 millones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Una comisión especial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), además de estudiar el caza Gripen que ofertó la empresa sueca SAAB, recibió las propuestas de la estadounidense Lockheed Martin, que ofreció el F-16 Block 70, y la francesa Dassault, que presentó el Rafale F4.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Precisamente, estas tres compañías también compiten en el Perú, que ha previsto una inversión de US$3.500 millones por la compra de 24 unidades.

Luego de suscrito el contrato entre SAAB y el gobierno de Colombia, la Contraloría General revisó toda la documentación relacionada con la contratación que se encuentra bajo la condición de Secreto Militar, para verificar si se cumplieron con los rigurosos protocolos de transparencia, y acaba de emitir un pronunciamiento en el que concluye que se aplicaron correctamente las normas sobre adquisiciones de bienes estatales.

PUEDES VER: Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Carrera de fondo

“Se acudió a la modalidad de contratación directa”, señaló la Contraloría, lo que es un indicativo que la propuesta de SAAB fue la única que satisfizo los requerimientos técnicos de la FAC y los financieros y sociales del Gobierno de Colombia.

“Previo a la celebración de contrato, se recibió información concerniente a aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia. De las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia) contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un futuro contrato, habiendo resultado que la de la compañía Saab contó con las condiciones más favorables para el país”, explicó la Contraloría colombiana en un comunicado.

El Ejército del Aire de España ofreció aeronaves de combate Eurofighter Typhoon, pero la iniciativa fue desestimada por la FAC porque se trataba de material de segundo uso y lo que buscaba el instituto militar colombiano era reemplazar su flota de Kfir con unidades completamente nuevas.

PUEDES VER: Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

La mejor oferta

De acuerdo con la Contraloría colombiana, las ventajas de la oferta de Saab respecto a las otras fueron las siguientes: “Propuesta más económica, lo que derivó en que se suscribió el contrato por un valor de €3.135.511.371 (aproximadamente US$3.753.332.532)”.

También influyó que SAAB suministrará los primeros Gripen en un periodo más corto respecto a los otros competidores: “La propuesta seleccionada inicia la entrega de forma más temprana, ajustándose así a las necesidades de reemplazo de las aeronaves Kfir”.

Para la FAC fue determinante que los Gripen contarán con tecnología de punta, acorde con sus necesidades inmediatas.

“La propuesta incluyó 17 aeronaves nuevas con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación”, precisó la Contraloría.

PUEDES VER: Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

El espejo peruano

Como informó La República, el ocho de enero de este año la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), dependiente del Ministerio de Defensa (MIndef), publicó la versión actualizada del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 9, de cara al proceso de adquisición de aeronaves de guerra.

En dicho documento se establecen las estrictas pautas que se deben cumplir para la selección, evaluación y contratación de los modelos ofertados, y destaca que cualquiera sea la propuesta de cualquier país o fábrica, esta debe ajustarse al presupuesto de US$3.500 millones por 24 unidades, que es lo que ha sido aprobado por el Congreso.

El 15 de septiembre de 2025, hizo público que el Departamento de Estado norteamericano aprobó venderle al Perú una flota de 12 cazas F-16 Block 70 nuevos, de la compañía Lockheed Martin, por US$3.420 millones.

Recientemente, la fábrica estadounidense ha ratificado la disponibilidad de 12 aeronaves con armamento de última generación.

En el caso de Colombia, Lockheed Martin planteó dos alternativas: 24 unidades de F-16 por US$4.200 millones y 12 unidades por US$3.132 millones.

En cuanto a Dassault, en un primer momento ofertó 12 unidades de Rafale F4, pero luego aumentó a 18, a un costo que según fuentes relacionadas con el proceso, superaría el presupuesto asignado.

Son estos tres modelos -Rafale F4, Gripen y F-16 Block 70- los que evaluará la ACFFAA.

La Contraloría de Colombia explicó cómo fueron los estudios técnicos y financieros que concluyeron con la elección del Gripen: “La evaluación técnica realizada por la FAC incluyó nueve variables y 157 subvariables relacionadas con características operacionales, sensores, aviónica, armamento, costos, infraestructura y transferencia tecnológica, en la cual SAAB, según el comité evaluador de la FAC, obtuvo el mayor puntaje”.

Y añadió: “De acuerdo con las evaluaciones, en términos operativos, el Gripen presenta un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. A su vez, se adapta de forma fácil a la infraestructura colombiana al poder operar en pistas mucho más cortas e incluso en carreteras. Al ser una aeronave monomotor, los costos de sostenimiento tienden a ser inferiores a los de una aeronave bimotor”.

Tramo final

Como también destaca el renovado Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 9 de la ACFFAA, un factor determinante en el proceso de selección es la propuesta de compensaciones u “offset” que presenta la empresa fabricante. En este aspecto, SAAB hizo ofrecimientos que encajaron con los objetivos del Estado de Colombia.

“El contrato contempla compensaciones industriales, sociales y militares (offset). En este sentido, en cuanto al componente social, este corresponde al 85% de créditos offset que será desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El 15% de créditos offset está orientado al desarrollo de la industria aeronáutica nacional y al fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Aeroespacial. Estos créditos offset no impactan el valor del contrato, informó la Contraloría colombiana.

La forma de pago que se ha determinado es un adelanto del 40% que se abonará en seis cuotas entre los años 2026 y 2031. Y se determinó que el 60% desembolsará contra entrega entre 2028 y 2032. De lo que se desprende que la FAC contará con sus primeas unidades Gripen en un par de años.