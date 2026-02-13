Paz de la Barra califica gobierno de José Jerí como Improvisado y cuestiona encuestas electorales

Paz de la Barra llegó a Trujillo y criticó la gestión del presidente José Jerí. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

Paz de la Barra llegó a Trujillo y criticó la gestión del presidente José Jerí. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

El candidato por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, desde la ciudad de Trujillo, respondió algunas preguntas relacionadas con la coyuntura nacional, el gobierno actual, las encuestas de IPSOS y otros temas.

Sobre el escenario político actual, se refirió al caso del presidente José Jerí, en el cual calificó su gobierno transitorio como ineficiente e improvisado. "Primero, que es una casualidad; segundo, lo domino a que no firme ningún contrato más; ineficiente, improvisado y una gran decepción para todos los jóvenes", afirmó el candidato presidencial.

TE RECOMENDAMOS ¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Respecto a las últimas encuestas, afirmó que no le preocupan los sondeos y denunció intentos de grupos de poder por influir en los resultados, recordando prácticas del pasado donde según dijo se manipulaban mediciones de intención de voto.

Califica a Trujillo como capital de la corrupción

De otro lado, Paz de la barra agregó que viene recorriendo el país desde Tumbes, pasando por Piura y Chiclayo, para llegar a Trujillo, ciudad que calificó como “capital de la corrupción y la delincuencia”, responsabilizando a sus autoridades y al líder político César Acuña.

El aspirante al sillón de Pizarro sostuvo que su propuesta de gobierno busca reconstruir el tejido social del país y promover la unidad nacional, asegurando que su liderazgo apunta a inspirar y generar un cambio profundo en la forma de hacer política.

Propone pacificar Perú en menos de 100 días

En materia de seguridad, afirmó que pacificará el Perú en menos de 100 días mediante un estado de excepción de hasta 180 días, aplicando medidas drásticas contra delincuentes y corruptos.

Señaló que durante ese periodo no habría presunción de inocencia ni debido proceso para quienes sean detenidos en flagrancia, proponiendo incluso cadena perpetua en un plazo de 72 horas.

Ofrece bono para madres solteras y adultos mayores

En el plano social, propuso el programa “Renacer con dignidad”, que contempla la entrega de 1,500 soles a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y desempleados por seis meses, con el objetivo de ampliar la base tributaria y fomentar la formalización laboral.