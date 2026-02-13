HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi y la traición a su ética política | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Paz de la Barra califica gobierno de José Jerí como Improvisado y cuestiona encuestas electorales

El candidato a la presidencia aseguró que pacificará el país en 100 días mediante un estado de excepción. Además, planteó cadena perpetua para delincuentes y corruptos, criticó la gestión regional en Trujillo y cuestionó la presunta manipulación de sondeos por parte de firmas como Ipsos.

Paz de la Barra llegó a Trujillo y criticó la gestión del presidente José Jerí. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
Paz de la Barra llegó a Trujillo y criticó la gestión del presidente José Jerí. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

El candidato por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, desde la ciudad de Trujillo, respondió algunas preguntas relacionadas con la coyuntura nacional, el gobierno actual, las encuestas de IPSOS y otros temas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sobre el escenario político actual, se refirió al caso del presidente José Jerí, en el cual calificó su gobierno transitorio como ineficiente e improvisado. "Primero, que es una casualidad; segundo, lo domino a que no firme ningún contrato más; ineficiente, improvisado y una gran decepción para todos los jóvenes", afirmó el candidato presidencial.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Respecto a las últimas encuestas, afirmó que no le preocupan los sondeos y denunció intentos de grupos de poder por influir en los resultados, recordando prácticas del pasado donde según dijo se manipulaban mediciones de intención de voto.

PUEDES VER: Comienzan las disputas por reemplazar a José Jerí: José María Balcazar reta a Maricarmen Alva a visitar el sur

lr.pe

Califica a Trujillo como capital de la corrupción

De otro lado, Paz de la barra agregó que viene recorriendo el país desde Tumbes, pasando por Piura y Chiclayo, para llegar a Trujillo, ciudad que calificó como “capital de la corrupción y la delincuencia”, responsabilizando a sus autoridades y al líder político César Acuña.

El aspirante al sillón de Pizarro sostuvo que su propuesta de gobierno busca reconstruir el tejido social del país y promover la unidad nacional, asegurando que su liderazgo apunta a inspirar y generar un cambio profundo en la forma de hacer política.

Propone pacificar Perú en menos de 100 días

En materia de seguridad, afirmó que pacificará el Perú en menos de 100 días mediante un estado de excepción de hasta 180 días, aplicando medidas drásticas contra delincuentes y corruptos.

Señaló que durante ese periodo no habría presunción de inocencia ni debido proceso para quienes sean detenidos en flagrancia, proponiendo incluso cadena perpetua en un plazo de 72 horas.

PUEDES VER: José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

lr.pe

Ofrece bono para madres solteras y adultos mayores

En el plano social, propuso el programa “Renacer con dignidad”, que contempla la entrega de 1,500 soles a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y desempleados por seis meses, con el objetivo de ampliar la base tributaria y fomentar la formalización laboral.

Notas relacionadas
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

LEER MÁS
Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: "Mi prioridad siempre es mi hijo"

Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: "Mi prioridad siempre es mi hijo"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

LEER MÁS
Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

LEER MÁS
Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump anuncia que viajará a Venezuela, pero afirma que aún no hay fecha definida

‘El Tri’ de México regresa al Perú por sus 56 años de trayectoria: fecha, lugar y entradas del concierto de la gira ‘Adictos al rocanrol’

UTC vs Cusco FC pronóstico HOY: a qué hora y dónde ver partido de EN VIVO por Liga 1 2026

Política

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025