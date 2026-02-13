HOYSuscripcion LR Focus

Rospigliosi y la traición a su ética política | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Comienzan las disputas por reemplazar a José Jerí: José María Balcazar reta a Maricarmen Alva a visitar el sur

Balcázar aseguró contar con la experiencia necesaria para liderar, y desafía a la congresista de Acción Popular a una presentación conjunta en el sur del país.

Balcazar retó a Maricarmen Alva. Ambos están voceados para suceder a Jerí | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Balcazar retó a Maricarmen Alva. Ambos están voceados para suceder a Jerí | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Las disputas entre congresistas para reemplazar a José Jerí en la presidencia ya han comenzado. A puertas de una convocatoria a un pleno extraordinario, el congresista José María Balcázar aseguró que cuenta con la experiencia suficiente para dirigir el Gobierno. Además, retó a su colega Maricarmen Alva a presentarse juntos en el sur del país.

“En caso de postular, lo haría para ser presidente, pero tendría que someterme al Congreso. (…) A mí me gustaría invitar al candidato que competiría conmigo a ir al sur. Yo la conozco (a Maricarmen Alva), es una amiga, pero le diría que primero vayamos al sur. Sin el sur, no se puede gobernar”, señaló.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Pese a destacar su amplia trayectoria en la gestión pública, el congresista Balcázar consideró poco probable que termine ocupando el sillón de Pizarro en las próximas semanas. Asimismo, cuestionó a José Jerí por sus decisiones como presidente y afirmó que reformas como la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se han realizado sin el debido sustento técnico.

“He visto en redes sociales que proponen mi nombre. Quizás sea porque no estoy yendo a la reelección. (…) No creo que ese momento se produzca, pero lo que yo he planteado es que para gobernar uno debe estar preparado. No me consta que José Jerí esté preparado. No es posible que el primer día mantenga un estado en el que los quechuas y aymaras no participen de la democracia. (…) Jerí hace lo que puede, pero las reformas que impulsa son una barbaridad”, afirmó.

Kamiche rechazó a ambos congresistas

Mientras congresistas se retan a miras de reemplazar a Jerí, otros consideran que no existe reemplazo posible. Tal es el caso de Roberto Kamiche, quien señaló que remover a Jerí de la presidencia a estas alturas sería nocivo para el Perú.

“No hay material político ni capital humano para reemplazar al señor José Jerí, en mi opinión. Creo que saltaríamos de la sartén al fuego. Sigo en mi posición: él está obligado a dar explicaciones. Pero sacar a alguien y poner a otra persona no sería bueno. A mí no me presiona ni me cuestiona nadie”, apuntó.

Kamiche consideró que ni Alva ni Balcazar cuentan con credenciales para dirigir el Gobierno: “Seré honesto: la señora Maricarmen Alva no tiene las condiciones; prueba de ello es cómo se desempeñó en la Mesa Directiva del Congreso. Y el señor José María Balcázar tampoco tiene las condiciones, y prueba de ello es su manejo en la Comisión de Educación. Para mí, ninguno de los dos tiene el peso político suficiente para ser presidente del Perú”, señaló.

