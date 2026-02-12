HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Política

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla inició una investigación por la presunta contravención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el espacio hallaron a 29 adolescentes y siete bebés. Congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, no asume culpa.

Fiscales llegaron al albergue de la congresista Milagros Jáuregui.
Fiscales llegaron al albergue de la congresista Milagros Jáuregui.

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien también es pastora evangélica, se encuentra en problemas por haber expuesto a menores víctimas de abuso sexual en su albergue. Este jueves, la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’ en el marco del inicio de una investigación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida fue dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene dicho al albergue, ubicado en Cieneguilla, con la protección de la identidad, la dignidad, la privacidad y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, particularmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

lr.pe

Durante la visita inopinada, se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes, bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante. En ese espacio, de acuerdo con la Fiscalía, se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, información que será evaluada como parte de la investigación preliminar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Revisión de protocolos

También se revisó aspectos vinculados a las condiciones de confidencialidad y protección de la imagen, los protocolos internos sobre difusión de actividades institucionales, las medidas adoptadas para prevenir situaciones de revictimización; así como las condiciones generales del albergue. Finalmente, se solicitó documentación institucional pertinente, que será evaluada conforme a ley.

La Fiscalía precisó que actuó conforme a las atribuciones constitucionales y legales, y aclaró que dicha contravención de los derechos de los menores se aplica respecto de toda afectación al ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia establecidos en la Constitución.

Dicha diligencia fue conducida por la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra y contó con el apoyo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial de Familia de Huarochirí, Sonia Quispe Quispe; así como de la asistente de función fiscal, Martha Córdova Aronés.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

LEER MÁS
Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

LEER MÁS
Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Mario Irivarren habla sobre el estado de salud de Laura Spoya tras accidente automovilístico: “Se encuentra en pronóstico reservado”

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

Política

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025