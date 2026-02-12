La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien también es pastora evangélica, se encuentra en problemas por haber expuesto a menores víctimas de abuso sexual en su albergue. Este jueves, la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’ en el marco del inicio de una investigación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La medida fue dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene dicho al albergue, ubicado en Cieneguilla, con la protección de la identidad, la dignidad, la privacidad y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, particularmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad.

Durante la visita inopinada, se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes, bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante. En ese espacio, de acuerdo con la Fiscalía, se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, información que será evaluada como parte de la investigación preliminar.

Revisión de protocolos

También se revisó aspectos vinculados a las condiciones de confidencialidad y protección de la imagen, los protocolos internos sobre difusión de actividades institucionales, las medidas adoptadas para prevenir situaciones de revictimización; así como las condiciones generales del albergue. Finalmente, se solicitó documentación institucional pertinente, que será evaluada conforme a ley.

La Fiscalía precisó que actuó conforme a las atribuciones constitucionales y legales, y aclaró que dicha contravención de los derechos de los menores se aplica respecto de toda afectación al ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia establecidos en la Constitución.

Dicha diligencia fue conducida por la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra y contó con el apoyo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial de Familia de Huarochirí, Sonia Quispe Quispe; así como de la asistente de función fiscal, Martha Córdova Aronés.