HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP sobre congresista Jáuregui: "Abolió la educación sexual para tener niñas embarazadas para su albergue"

Palacios enfatizó que cualquier relación sexual con menores de 14 años es un delito grave según el Código Penal peruano, y refutó la idea de denuncias falsas en estos casos.

RMP critica exposición de niñas abusadas sexualmente en albergue de congresista Milagros Jáuregui.
RMP critica exposición de niñas abusadas sexualmente en albergue de congresista Milagros Jáuregui. | Composición LR | Composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion' criticó las recientes declaraciones del congresista Carlos Tubino en las que minimizó los embarazados de menores producto de una violación y dijo que "a veces son noches de placer". Palacios recordó que él formó parte del grupo de parlamentarios que, liderados por la pastora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, abolieron la ESI (Educación Sexual Integral) en los colegios.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Yo estoy de acuerdo con el señor Tubino en que la educación es la que va a salvar a estas criaturas. Pero resulta que su bancada justamente con Renovación Popular decidieron abolir la educación sexual en las escuelas por ley, liderados por la señora Jáuregui. Ella no quiere que las niñas tengan educación, quiere niñas embarazadas para su albergue", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

lr.pe

Asimismo, Palacios remarcó que, más allá de los debates sobre denuncias falsas entre adultos, en el caso de niñas y adolescentes no existe margen de interpretación: cualquier relación sexual con menores de 14 años constituye delito en nuestro Código Penal.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Este señor dice que ''son noches de placer porque las mujeres denuncian falsamente'', ay pobres hombres. Yo puedo entender que una mujer adulta, en una relación con un hombre adulto puedan acusar falsamente de algo a alguien. Pero, como dijo la entrevistadora estamos hablando de menores de edad. Menos de 14 años es delito siempre, la violación de menores de 14 años en Perú tiene cadena perpetua. Para siempre. No tiene pena de muerte porque en el Perú no hay pena de muerte. Tiene la pena más severa que hay en el Código Penal. No sé qué tienen en la cabeza", agregó.

Notas relacionadas
RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

LEER MÁS
RMP sobre encarcelación de 'El Monstruo': "Si a cada cabecilla lo meten a la Base Naval, va a quedar chiquita"

RMP sobre encarcelación de 'El Monstruo': "Si a cada cabecilla lo meten a la Base Naval, va a quedar chiquita"

LEER MÁS
RMP sobre reuniones clandestinas de Jerí con empresarios: "Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido"

RMP sobre reuniones clandestinas de Jerí con empresarios: "Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

LEER MÁS
Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

LEER MÁS
Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY vía L1 MAX: horario, canal y entradas para ver el partido por el Torneo Apertura 2026

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Abren convocatoria para beca de posgrado en Corea: postula hasta el 25 de febrero

Política

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Congresista Kamiche se excusa tras retirar su firma del pedido de pleno: "No hay material político para reemplazar a Jerí"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Congresista Kamiche se excusa tras retirar su firma del pedido de pleno: "No hay material político para reemplazar a Jerí"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025