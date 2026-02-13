RMP sobre congresista Jáuregui: "Abolió la educación sexual para tener niñas embarazadas para su albergue"

Rosa María Palacios en 'Sin guion' criticó las recientes declaraciones del congresista Carlos Tubino en las que minimizó los embarazados de menores producto de una violación y dijo que "a veces son noches de placer". Palacios recordó que él formó parte del grupo de parlamentarios que, liderados por la pastora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, abolieron la ESI (Educación Sexual Integral) en los colegios.

"Yo estoy de acuerdo con el señor Tubino en que la educación es la que va a salvar a estas criaturas. Pero resulta que su bancada justamente con Renovación Popular decidieron abolir la educación sexual en las escuelas por ley, liderados por la señora Jáuregui. Ella no quiere que las niñas tengan educación, quiere niñas embarazadas para su albergue", sostuvo.

Asimismo, Palacios remarcó que, más allá de los debates sobre denuncias falsas entre adultos, en el caso de niñas y adolescentes no existe margen de interpretación: cualquier relación sexual con menores de 14 años constituye delito en nuestro Código Penal.

"Este señor dice que ''son noches de placer porque las mujeres denuncian falsamente'', ay pobres hombres. Yo puedo entender que una mujer adulta, en una relación con un hombre adulto puedan acusar falsamente de algo a alguien. Pero, como dijo la entrevistadora estamos hablando de menores de edad. Menos de 14 años es delito siempre, la violación de menores de 14 años en Perú tiene cadena perpetua. Para siempre. No tiene pena de muerte porque en el Perú no hay pena de muerte. Tiene la pena más severa que hay en el Código Penal. No sé qué tienen en la cabeza", agregó.