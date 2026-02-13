HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congresista Kamiche se excusa tras retirar su firma del pedido de pleno: "No hay material político para reemplazar a Jerí"

El congresista Roberto Kamiche (APP) retiró su firma de la solicitud para un pleno extraordinario donde se debatiría a remoción del presidente José Jerí. El legislador también criticó a los posibles reemplazos del mandatario.

Kamiche se posicionó en contra de remoción a Jerí | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Kamiche se posicionó en contra de remoción a Jerí | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El congresista Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso) anunció las razones detrás del retiro de su firma de la solicitud para convocar a un pleno extraordinario en el que se debata la remoción de José Jerí del cargo presidencial. Para Kamiche, apoyar esa remoción sería “peligroso”, considerando los pocos días de gobierno que quedan.

“No hay material político ni capital humano para reemplazar al señor José Jerí, en mi opinión. Creo que saltaríamos de la sartén al fuego. Sigo en mi posición: él está obligado a dar explicaciones. Pero sacar a alguien y poner a otra persona no sería bueno. A mí no me presiona ni me cuestiona nadie”, apuntó.

Además, el congresista de APP aseguró que los nombres que se han mencionado hasta el momento para reemplazar a Jerí no son perfiles idóneos. Señaló que tanto Maricarmen Alva (Acción Popular) como José María Balcázar (Perú Libre) no cuentan con credenciales suficientes para gobernar hasta el 28 de julio.

“Seré honesto: la señora Maricarmen Alva no tiene las condiciones; prueba de ello es cómo se desempeñó en la Mesa Directiva del Congreso. Y el señor José María Balcázar tampoco tiene las condiciones, y prueba de ello es su manejo en la Comisión de Educación. Para mí, ninguno de los dos tiene el peso político suficiente para ser presidente del Perú”, señaló.

Oficialía Mayor del Congreso reporta que solo 29 de las 80 firmas para la sesión extraordinaria son válidas

La Oficialía Mayor del Congreso informó al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que tras revisar las 80 rúbricas presentadas para exigir la convocatoria de un Pleno extraordinario —en el que se pretendía debatir la censura contra José Jerí— únicamente 29 fueron validadas al cumplir con los requisitos formales. El área administrativa, encabezada por Giovanni Forno, detalló que el resto de firmas no superó el proceso de verificación correspondiente.

En ese marco, el documento fue devuelto a los promotores de la iniciativa para que puedan corregir las observaciones y completar adecuadamente el trámite. Posteriormente, el propio Rospigliosi confirmó a través de sus redes sociales que ya se notificó a los impulsores de la moción sobre los errores detectados y que, una vez recibida nuevamente la solicitud con las firmas regularizadas, se procederá a convocar al Pleno extraordinario.

En paralelo, la bancada de Fuerza Popular optó por no adherirse al pedido de convocatoria y sostuvo que no respaldará iniciativas que, a su juicio, podrían agravar la inestabilidad política del país, una postura expresada también por su lideresa Keiko Fujimori. En la misma línea, Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia del partido fujimorista, señaló en una entrevista que su agrupación mantendrá su negativa a suscribir mociones de censura contra José Jerí, salvo que existan pruebas concretas de la comisión de delitos. A su vez, Somos Perú —partido al que pertenece Jerí— tampoco firmó el oficio.

