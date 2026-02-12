HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Política

RMP sobre posible sucesor de Jerí: “Se necesita que quien sea elegido no lleve señoritas a Palacio de Gobierno”

Rosa María Palacios analizó en su programa el pleno extraordinario que el Congreso busca convocar para debatir la moción de censura contra José Jerí y alertó del posible escenario si Maricarmen Alva asume el Gobierno.

La conductora de 'Sin guion' considera que Alva sería oportuna para el pacto. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy habló sobre el pleno extraordinario que quieren convocar desde el Congreso para debatir la moción de censura contra José Jerí y comentó, asimismo, que Fuerza Popular sigue siendo una de las agrupaciones que se oponen a la salida del presidente, lo que lo convierte en su “soporte central”. “Lo que se necesita es que “quien sea elegido no lleve señoritas a Palacio de Gobierno y no esté haciendo contratos con chinos”, enfatizó. 

Jerí empezó siendo una persona más popular, pero su popularidad viene en caída porque es evidente que tiene problemas, y algunos podrían ser de naturaleza penal, como tráfico de influencias, negociación incompatible, etc. La presión de la campaña ya se hizo sentir y los que rápidamente vieron que Jerí era un regalo de los dioses fueron los partidos de izquierda y Renovación Popular, que fueron los primeros en firmar. El resto se ha quedado, pero ayer se rompió el dique”, explicó la conductora de ‘Sin guion’.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

En ese sentido, la periodista señaló a los posibles reemplazos del mandatario, entre ellos José María Balcázar y María del Carmen Alva, quien sería “la única que puede generar un consenso entre los partidos de pacto”, “(Alva) es la única que va a tener la bendición de López Aliaga y Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Acción Popular no está participando en esta contienda, así que no está postulando a la reelección, y ella es de la total confianza de los partidos del pacto”, refirió Rosa María y recordó que Alva fue presidenta del Parlamento previamente.

