RMP a Renovación Popular sobre abusos a niñas: “No resuelve este problema porque no cree en la vida ni en la familia”

Rosa María Palacios expresó que el partido de López Aliaga sigue sin intenciones de resolver esta grave problemática, pese a que pareciera retirar respaldo a la congresista Milagros Aguayo en un comunicado.

La periodista criticó desidia de autoridades frente a los abusos a menores. Foto: composición LR
La conductora de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios, dijo estar sorprendida por el último comunicado de Renovación Popular, en el que, pese a que no la mencionan directamente, le estarían quitando el respaldo a la congresista Milagros Aguayo tras el escándalo originado por el albergue de niñas víctimas de abuso del cual es propietaria. 

Sin embargo, la periodista refirió que hay que volver al origen de la problemática y ver por qué esas niñas están embarazadas. “Y resolvamos este problema antes de que ocurra, pero Renovación Popular no lo quiere resolver porque no cree ni en la vida ni en la familia, sino en una idea absolutamente disparatada de una supuesta homosexualización del planeta que se va a hacer a través de una guerra cultural, el pensamiento caviar y estupideces. 

RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, evidenció que Aguayo es la que ha prohibido en una ley la educación sexual integral (ESI) “bajo el cuco de que homosexualiza al mundo”, lo que sería un “absurdo” y un disparate. “Pero sigue teniendo niñas embarazadas y el Estado le sigue pagando una subvención, y quiere tener más y más niñas embarazadas. Obviamente, alguien en RP que tiene dos dedos de frente y alguna conexión con la realidad ha dicho que esto es un horror y estos no son de la lista, y por eso han sacado el comunicado… Pero hay que recordar el antecedente de López Aliaga ofreciendo hoteles de 5 estrellas a niñas violentadas sexualmente. ¿Se acuerdan?”, comentó Palacios.

“Si hay una criatura desprotegida en este país, es la niña peruana, postergada siempre (...) Este Congreso es el que ha prohibido la educación sexual, y esto hay que recordarlo siempre. Eso es devastador y les quita todas las oportunidades a estas niñas (...) Lo que hay de daño es lo que estamos viendo… Y este es un tema de campaña: ¿cómo desde el poder tú puedes hacer daño a una generación de niñas”, refutó la conductora y asimismo aclaró que acá la discusión no es sobre el aborto, sino evitar más embarazos en las menores.

