Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones del congresista de Podemos Perú, Darwin Espinoza, en el marco del caso ‘Ley del Atún’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La decisión alcanza a Juan Torres Cubas, Jorge Prado Palomino, Eduardo Mora Asnaran y Kenyi Risco Urbina.

El ente judicial también dispuso que las teleoperadoras Movistar, Claro, Entel y Bitel entreguen la información precisa del lugar y fecha en las que se adquirieron los números de teléfono de los investigados entre el 1 de diciembre del 2021 y el 29 de junio del 2022.

La orden del juez supremo Juan Carlos Checkley incluye el reporte de llamadas entrantes, salientes y perdidas de los números telefónicos, así como los mensajes de texto y voz. La información deberá ser entregada en formato Excel y físico con indicación de los números celulares con los que se comunicaron.

También se dispuso informar sobre la fecha, hora, tiempo de duración de las llamadas y el detalle de los minutos y segundos, el registro de datos de las comunicaciones, IMSI e IMEI del interlocutor, tipo y dirección de la comunicación. Módem/ruter o BTS inicial y final (código, nombre, dirección, latitud, longitud y sector) desde donde se comunicó el objetivo y todo otro dato de comunicación que registre.

Además, se deberá entregar la identidad de los IMEI (equipo celular) utilizados, así como los chips (tarjeta SIM) insertados en cada uno de los IMEIs que aparezcan, tanto del emisor como del receptor, las localizaciones y desplazamientos por celdas activas (coordenadas y sectores de la antena).

Pero eso no es todo. El Poder Judicial también ordenó que se entregue el nombre, apellidos, DNI y dirección de los titulares de las líneas telefónicas, la dirección o lugar donde se encontraba físicamente el celular al momento de las llamadas.

La información deberá ser remitida en físico y en forma virtual a la Fiscalía de la Nación, precisamente en la oficina del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en el plazo de 48 horas.