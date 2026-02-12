HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

Baja en Ahora Nación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de la candidatura al Senado del coronel en retiro Walter Lozano. Según el JNE, el partido no reservó una posición para la postulación de Lozano para las Elecciones 2026.

El JNE confirmó la improcedencia de la candidatura de Walter Lozano. Foto: Composición/LR
El JNE confirmó la improcedencia de la candidatura de Walter Lozano. Foto: Composición/LR

Baja en Ahora Nación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de la candidatura al Senado por Huánuco del coronel en retiro Walter Lozano 'Bica' de cara a las Elecciones 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la resolución 0252-2026-JNE, el partido de Alfonso López Chau no reservó una posición para la postulación de Lozano en el listado oficial del registro de candidatos. Asimismo, el ente electoral indicó que el ex PNP no participó de las elecciones primarias dentro de la organización política.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por esa razón, precisa el JNE, al incluir a Lozano como candidato al Senado, no se respetaron los resultados de las elecciones primarias y, además, se procedió a designarlo sin que existiera reserva previa de dicha posición. Esa decisión contraviene el artículo 14 del Reglamento electoral.

"Ahora Nación incumplió con adjuntar de manera adecuada la documentación exigida para la inscripción, toda vez que tanto el acta de conformación de la lista de candidatos resultante de las elecciones primarias como el acta de proclamación de candidatos elegidos para las EG 2026, emitida por la OP el 16 de diciembre de 2025, consignan al señor ciudadano como elegido en las elecciones primarias y no al señor candidato", explicó el JNE.

PUEDES VER: ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

lr.pe
Decisión final del JNE

Decisión final del JNE

Por otro lado, el ente electoral declaró fundada la apelación del partido y aseguró que la candidatura de Meri Criollo Maylle sí cumple con todos los requisitos para poder postular como senadora en representación del departamento de Huánuco.

En esa línea, el JNE mencionó que la improcedencia de la candidatura de Lozano no afecta a la de Criollo y que se mantiene vigente.

"Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación, en consecuencia: confirmar en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción a don Walter Lozano Pajuelo; y, revocar en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de doña Meri Luz Criollo Maylle. Finalmente, disponer que el JEE prosiga con el trámite correspondiente", finaliza el JNE.

Notas relacionadas
Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

LEER MÁS
Elecciones 2026: ONPE realizará hoy jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Elecciones 2026: ONPE realizará hoy jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

LEER MÁS
CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

LEER MÁS
Carlos Tubino minimiza los embarazos de menores: "No siempre son violaciones, a veces son noches de placer"

Carlos Tubino minimiza los embarazos de menores: "No siempre son violaciones, a veces son noches de placer"

LEER MÁS
CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

Precio de combustibles HOY 12 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Enorme incendio en Huachipa HOY EN VIVO: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025