Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

El JNE confirmó la improcedencia de la candidatura de Walter Lozano.

Baja en Ahora Nación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la improcedencia de la candidatura al Senado por Huánuco del coronel en retiro Walter Lozano 'Bica' de cara a las Elecciones 2026.

De acuerdo con la resolución 0252-2026-JNE, el partido de Alfonso López Chau no reservó una posición para la postulación de Lozano en el listado oficial del registro de candidatos. Asimismo, el ente electoral indicó que el ex PNP no participó de las elecciones primarias dentro de la organización política.

Por esa razón, precisa el JNE, al incluir a Lozano como candidato al Senado, no se respetaron los resultados de las elecciones primarias y, además, se procedió a designarlo sin que existiera reserva previa de dicha posición. Esa decisión contraviene el artículo 14 del Reglamento electoral.

"Ahora Nación incumplió con adjuntar de manera adecuada la documentación exigida para la inscripción, toda vez que tanto el acta de conformación de la lista de candidatos resultante de las elecciones primarias como el acta de proclamación de candidatos elegidos para las EG 2026, emitida por la OP el 16 de diciembre de 2025, consignan al señor ciudadano como elegido en las elecciones primarias y no al señor candidato", explicó el JNE.

Decisión final del JNE

Por otro lado, el ente electoral declaró fundada la apelación del partido y aseguró que la candidatura de Meri Criollo Maylle sí cumple con todos los requisitos para poder postular como senadora en representación del departamento de Huánuco.

En esa línea, el JNE mencionó que la improcedencia de la candidatura de Lozano no afecta a la de Criollo y que se mantiene vigente.

"Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación, en consecuencia: confirmar en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción a don Walter Lozano Pajuelo; y, revocar en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de doña Meri Luz Criollo Maylle. Finalmente, disponer que el JEE prosiga con el trámite correspondiente", finaliza el JNE.