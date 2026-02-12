Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

El congresista Guido Bellido, quien busca su reelección como senador por el partido Podemos Perú, fue parte de la sección ‘La hoguera electoral’ de ‘Arde Troya’, donde partió comentando sobre el pedido de censura contra José Jerí y los posibles reemplazos para asumir la Presidencia, entre ellos Maricarmen Alva, a quien rechazó de manera contundente.

“De ninguna manera, la rubia, la peliteñida de Maricarmen Alva... No existe consenso y no va a tener la votación. Nosotros hemos visto su comportamiento cuando ha sido presidenta del Congreso y yo creo que va a ser bien complicado que exista consenso”.

En esa línea, el parlamentario señaló que la opción de José María Balcázar es mucho más viable, pero lo concreto es que esta persona no se encuentre postulando. Así también, dijo que dentro de la bancada de Podemos Perú no se baraja ninguna alternativa para suceder el cargo de Jerí.

“Creo que es sumamente importante debatir y definir a profundidad quiénes van a asumir la responsabilidad porque no queremos cambiar algo, digamos, que está mal por otra cosa mucho peor. Eso sería gravísimo para el país y la estabilidad, y al menos para lograr un proceso electoral transparente”, declaró el candidato a senador.