HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

Guido Bellido, congresista y candidato a senador por Podemos Perú, se pronunció sobre una eventual censura a José Jerí y citó a Maricarmen Alva como la opción menos viable para la Presidencia.

El congresista de Podemos arremetió contra Maricarmen Alva en 'Arde Troya'.
El congresista de Podemos arremetió contra Maricarmen Alva en 'Arde Troya'.

El congresista Guido Bellido, quien busca su reelección como senador por el partido Podemos Perú, fue parte de la sección ‘La hoguera electoral’ de ‘Arde Troya’, donde partió comentando sobre el pedido de censura contra José Jerí y los posibles reemplazos para asumir la Presidencia, entre ellos Maricarmen Alva, a quien rechazó de manera contundente. 

Únete a nuestro canal de política y economía

“De ninguna manera, la rubia, la peliteñida de Maricarmen Alva... No existe consenso y no va a tener la votación. Nosotros hemos visto su comportamiento cuando ha sido presidenta del Congreso y yo creo que va a ser bien complicado que exista consenso”.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, el parlamentario señaló que la opción de José María Balcázar es mucho más viable, pero lo concreto es que esta persona no se encuentre postulando. Así también, dijo que dentro de la bancada de Podemos Perú no se baraja ninguna alternativa para suceder el cargo de Jerí

PUEDES VER: RMP sobre posible sucesor de Jerí: “Se necesita que quien sea elegido no lleve señoritas a Palacio de Gobierno”

lr.pe

“Creo que es sumamente importante debatir y definir a profundidad quiénes van a asumir la responsabilidad porque no queremos cambiar algo, digamos, que está mal por otra cosa mucho peor. Eso sería gravísimo para el país y la estabilidad, y al menos para lograr un proceso electoral transparente”, declaró el candidato a senador.

Notas relacionadas
Es impreciso que Guido Bellido votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo y que la inhabilitación de Delia Espinoza ocurrió en enero de 2026

Es impreciso que Guido Bellido votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo y que la inhabilitación de Delia Espinoza ocurrió en enero de 2026

LEER MÁS
Corte Superior archiva investigación contra Guido Bellido por el presunto delito de afiliación a organización terrorista

Corte Superior archiva investigación contra Guido Bellido por el presunto delito de afiliación a organización terrorista

LEER MÁS
Guido Bellido busca que se debata su proyecto de ley que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

Guido Bellido busca que se debata su proyecto de ley que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrea Vidal fue seguida horas antes de morir: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Andrea Vidal fue seguida horas antes de morir: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

LEER MÁS
José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

LEER MÁS
PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

Política

Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025