Es impreciso que Guido Bellido votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo y que la inhabilitación de Delia Espinoza ocurrió en enero de 2026

LO IMPRECISO:

Guido Bellido votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo y de la inhabilitación de Delia Espinoza; además, esta última situación se dio el 22 de enero de 2026.

LO VERDADERO:

Guido Bellido se abstuvo de votar en la vacancia de Castillo.

El congresista votó a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza, pero esta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026 y la candidatura de Guido Bellido Ugarte como senador por Somos Perú (número 5), la publicación en Facebook también afirma que votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo y la inhabilitación de Delia Espinoza. Además, el post indica que la votación que juzgó a Espinoza ocurrió "ayer", refiriéndose al 22 de enero de 2026 —fecha implícita por la publicación del 23 de enero—.

Sin embargo, esta información es imprecisa. Bellido votó en abstención en la moción de vacancia contra Castillo y, aunque sí respaldó la inhabilitación de Espinoza, esa votación se realizó el 3 de diciembre de 2025, no en enero.

Guido Bellido se abstuvo en vacancia de Pedro Castillo

El 7 de diciembre de 2022, el Pleno del Congreso de la República declaró la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo, aprobó su inmediata vacancia presidencial y, en consecuencia, activó el régimen de sucesión presidencial, permitiendo que Dina Boluarte asumiera el cargo. Esto ocurrió horas después del intento de autogolpe de Estado por parte de Castillo, quien había intentado disolver el Congreso vía mensaje a la nación. Según el comunicado de prensa del Congreso de la República, la moción de vacancia obtuvo 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.

De acuerdo con la transmisión en vivo de su canal de YouTube del Diario Gestión, durante la votación por la vacancia de Pedro Castillo, en el tiempo [35:26-35:36], el relator oficial del Congreso llamó al congresista Bellido para que emita su voto en torno a la vacancia presidencial, a lo cual el parlamentario responde: "Abstención".

Además, el equipo de La República Data elaboró un registro con la votación de todos los congresistas en la vacancia de Pedro Castillo, en el cual se señala que el congresista Bellido marcó abstención.

Guido Bellido se abstuvo en la votación de vacancia de Pedro Castillo | Fuente: LR Data.

Asimismo, Verificador de La República revisó el acta de dicho Pleno y constató que en el documento figura el nombre de Guido Bellido entre los congresistas que se abstuvieron en su voto.

Es importante mencionar que, en una entrevista para RPP Noticias, Guido Bellido explicó su abstención en la votación de vacancia de Castillo. Alegó que no se enteró del intento de autogolpe porque viajaba en avión; al llegar al aeropuerto, le informaron de un Pleno de emergencia, ingresó y, por falta de información completa, optó por abstenerse. "No tenía conocimiento de los hechos que se han generado", afirmó el legislador. Las declaraciones generaron cuestionamientos por parte de los entrevistadores.

Por otro lado, el 3 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la sesión del Pleno del Congreso para debatir la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años en el ejercicio de la función pública, tras atribuírsele el incumplimiento del artículo único de la Ley N.º 32130, que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.

De acuerdo a una nota de prensa del Congreso, la votación concluyó con la aprobación de la sanción contra Espinoza, con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Además, según la transmisión en vivo del canal de YouTube del Congreso, en el tiempo [38:50], se logra apreciar que Guido Bellido emitió su voto a favor.

Guido Bellido votó a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza | Fuente: YouTube - Congreso de la República.

Conclusión:

En síntesis, en redes sociales circula una publicación que acusa a Guido Bellido de haber votado a favor de la vacancia de Pedro Castillo y la inhabilitación de Delia Espinoza, situando esta última en el 22 de enero de 2026. Sin embargo, la información es imprecisa: Bellido se abstuvo en la vacancia de Castillo, aunque sí votó a favor de la inhabilitación de Espinoza, pero esta ocurrió el 3 de diciembre de 2025, según los registros oficiales del Congreso.

