Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

Todos vuelven. El 11 de febrero, en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó el retorno de Pedro Ripalda Ramírez al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). De acuerdo con el documento, asume la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002: Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización, vinculada al proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de información del MIDIS en el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO)”.

Fuentes del sector señalan que dicho cargo lo posiciona, en la práctica, como presidente ejecutivo del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). El puesto tendría una remuneración aproximada de S/ 15 mil mensuales. La resolución de designación fue firmada por Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, secretaria general del MIDIS, quien actualmente tiene encargado dicho cargo en adición a sus funciones.

Designación

La República intentó comunicarse con la oficina correspondiente al anexo institucional publicado en la web del MIDIS. La llamada fue cortada en dos oportunidades.

El retorno se produce poco más de un año después de su salida del extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, entidad que dirigió entre abril y noviembre de 2024, periodo en el que se registraron denuncias por distribución de alimentos contaminados que intoxicaron a escolares en diversas regiones del país.

Reencuentro con la ministra Leslie Shica

Ripalda y la actual ministra del MIDIS, Leslie Shica, registran antecedentes laborales compartidos. Entre 2018 y 2019 coincidieron en EsSalud. Shica se desempeñaba como asesora legal, mientras que Ripalda ejercía como gerente de Oferta Flexible.

El retorno de Ripalda ocurre en paralelo a la presencia pública de la ministra Shica en Puno durante la festividad de la Candelaria. Según su agenda oficial, desde el sábado 7 de febrero registró únicamente tres actividades institucionales en dicha región.

El domingo hizo una visita entre las 6:15 p. m. y las 7:00 p. m. a un usuario del programa Contigo. El lunes, entre las 9:00 y 11:00 a. m., visitó a un usuario del programa Cuna Más y a otro de Pensión 65. Es decir, tres reuniones con tres personas en cinco días.

El resto de su presencia en la región fue difundido en redes sociales en actividades vinculadas a celebraciones festivas, donde se le vio bailando en una comparsa.

Gestión en Qali Warma y denuncias por intoxicaciones

Ripalda fue director ejecutivo de Qali Warma entre abril y noviembre de 2024. Durante ese periodo se reportaron intoxicaciones masivas asociadas al consumo de alimentos distribuidos por el programa, incluyendo casos en el colegio Señor de los Milagros, en Negropampa (Chota, Cajamarca).

El 5 de abril de 2024, 36 escolares presentaron síntomas tras consumir productos Don Simón de Frigoinca, empresa proveedora del programa.

El 28 de enero de 2025, varios meses después de la intoxicación, La República reportó el testimonio del padre de una de las estudiantes afectadas, quien señaló que la menor aún presentaba secuelas. “A veces le duele el estómago… tuve que llevarla a médicos particulares porque en el hospital ya no querían atenderla”, declaró.

Ripalda fue citado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el martes 3 de diciembre de 2024 para responder por las denuncias vinculadas a intoxicaciones escolares y contratos de proveedores. No asistió a la sesión. Según el Congreso, no se registró justificación formal.

La citación incluía responder por los casos de intoxicaciones y por presuntos vínculos contractuales con empresas proveedoras del programa. Entre los requerimientos parlamentarios se incluía informar y documentar contratos suscritos con empresas proveedoras de avena detectada con presencia de coliformes y moho, así como contratos celebrados entre Qali Warma y Frigoinca entre 2020 y 2024.

Días antes, el 28 de noviembre de 2024, Ripalda había presentado su renuncia al cargo mediante carta dirigida al entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes. En el documento, señaló haber descubierto irregularidades dentro del programa y sostuvo que la situación le generaba indignación frente a prácticas que calificó como delictivas contra población vulnerable. También indicó que no podía permitir que su cargo fuera utilizado como instrumento para encubrir actos de corrupción.

Días después de su salida, el 4 de diciembre de 2024, el programa Qali Warma fue desactivado y reemplazado por el programa Wasi Mikuna, el cual también sería posteriormente disuelto en abril de 2025, aún durante el gobierno de Dina Boluarte.

El contexto empresarial alrededor del caso se volvió más complejo el 24 de diciembre de 2024, cuando Nilo Burga, propietario de Frigoinca, fue encontrado sin vida en un hotel del distrito de Magdalena, en Lima. La empresa era la principal vinculada a la cadena de abastecimiento de productos cuestionados en el programa alimentario.

Procesos fiscales vigentes y agresión familiar

De acuerdo con registros del Ministerio Público, Ripalda mantiene investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción de Lima y en la fiscalía común.

En el sistema anticorrupción figura una investigación iniciada en noviembre de 2021 por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, actualmente en estado de denuncia pendiente.

También registra un proceso iniciado en setiembre de 2023 por presunta concusión vinculada a colusión con defraudación patrimonial al Estado, en etapa de formalización de investigación preparatoria. A ello se suma una investigación de marzo de 2025, también por presunta concusión, actualmente en etapa de audiencia de apelación.

Denuncias contra Pedro Ripalda

En la fiscalía común figura un caso de setiembre de 2012 en el que aparece como imputado por presunto delito de lesiones culposas, expediente que cuenta con dictamen fiscal. Asimismo, mantiene un caso de setiembre de 2020 por presunta exposición o abandono peligroso, actualmente en investigación policial.

Adicionalmente, existe un antecedente de denuncia por violencia familiar registrada el 6 de marzo de 2017. Según el relato consignado en la denuncia, la denunciante señaló haber sido víctima de agresión física y psicológica durante una discusión doméstica, en la que el denunciado la habría sujetado violentamente y empujado contra un mueble y una pared, además de proferir insultos. El documento consigna que, cuando ella le indicó que lo denunciaría, él respondió: “Nadie te va a responder porque no tienes marcas”.

El retorno de Ripalda se produce en un momento de crisis para el gobierno de José Jerí, quien podría ser removido del cargo por el Congreso, ya con las firmas necesarias para un pleno extraordinario para discutir su censura o vacancia. Su perfil no es menor: fue jefe de un programa social durante un periodo marcado por intoxicaciones de escolares, mantiene investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción y registra una denuncia policial por violencia familiar. Aun así, hoy vuelve a un cargo dentro del sector encargado de ejecutar políticas de inclusión social a favor de los más vulnerables.