JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició investigaciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho. La pesquisa se da luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la reevaluación de su actuación como magistrado a cargo del caso 'Waykis en la Sombra'. Esta decisión del máximo ente constitucional del país se produce después de que dicha institución declarara fundada la demanda de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte e involucrado en el caso mencionado.

Noticia en desarrollo...

