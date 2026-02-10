JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda
La Junta Nacional de Justicia investiga al juez Richard Concepción Carhuancho tras orden del Tribunal Constitucional. La acción surge por el caso 'Waykis en la Sombra'.
- Proceso disciplinario contra Richard Concepción Carhuancho por caso Waykis: TC ordena medida a JNJ
- Cesar Hildebrandt, Delia Espinoza y Richard Concepción Carhuancho no participarán de estas Elecciones Generales 2026
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició investigaciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho. La pesquisa se da luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la reevaluación de su actuación como magistrado a cargo del caso 'Waykis en la Sombra'. Esta decisión del máximo ente constitucional del país se produce después de que dicha institución declarara fundada la demanda de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte e involucrado en el caso mencionado.
