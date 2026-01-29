HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     
EN VIVO

Marchas en Perú y el arte para expresar rechazo al Gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras destitución de Patricia Benavides

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, alertó que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Comité de Ética de su institución.

Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras destitución de Patricia Benavides
Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras destitución de Patricia Benavides

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, alertó que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Comité de Ética de su institución por un supuesto "abocamiento indebido" por admitir a trámite una denuncia interpuesta contra la JNJ.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

LEER MÁS
Pablo Sánchez critica decisión de la JNJ tras no ser ratificado: "Los motivos no son jurídicos"

Pablo Sánchez critica decisión de la JNJ tras no ser ratificado: "Los motivos no son jurídicos"

LEER MÁS
JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: este es el LINK oficial del ONPE para saber si soy miembro de mesa

Elecciones 2026: este es el LINK oficial del ONPE para saber si soy miembro de mesa

LEER MÁS
Elecciones Generales 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Elecciones Generales 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

LEER MÁS
EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025