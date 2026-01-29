Decano del CAL denuncia que JNJ estaría tomando represalias tras destitución de Patricia Benavides
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, alertó que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Comité de Ética de su institución.
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, alertó que el procurador público de la Junta Nacional de Justicia ha denunciado penalmente a los miembros del Comité de Ética de su institución por un supuesto "abocamiento indebido" por admitir a trámite una denuncia interpuesta contra la JNJ.
