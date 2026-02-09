Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales
La JNJ señala que se trata de bienes públicos del Ministerio Público, los cuales habrían sido usados por Espinoza aún cuando estaba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra Delia Espinoza Valenzuela por supuestamente haber usado vehículos oficiales del Ministerio Público cuando se encontraba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.