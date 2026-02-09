HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

La JNJ señala que se trata de bienes públicos del Ministerio Público, los cuales habrían sido usados por Espinoza aún cuando estaba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Delia Espinoza
Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra Delia Espinoza Valenzuela por supuestamente haber usado vehículos oficiales del Ministerio Público cuando se encontraba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Delia Espinoza sobre fiscal Tomás Gálvez: “Es muy oportuno y cómodo para el poder de turno”

Delia Espinoza sobre fiscal Tomás Gálvez: “Es muy oportuno y cómodo para el poder de turno”

LEER MÁS
Delia Espinoza: "El presidente es tan peruano como cualquiera, no es intocable"

Delia Espinoza: "El presidente es tan peruano como cualquiera, no es intocable"

LEER MÁS
Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

LEER MÁS
Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

LEER MÁS
George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corredor Morado prepara ampliación en su servicio regular: este sería su nuevo paradero final

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Política

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Gobierno de Jerí continúa sin presentar Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Gobierno de Jerí continúa sin presentar Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025