LO FALSO:

Vladimir Cerrón es el candidato más preparado para asumir el cargo presidencial, según una encuesta realizada por el CEP.

LO VERDADERO:

CEP, la encuestadora que elaboró el material difundido, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE.

CEP no cuenta con una página oficial o redes sociales que avalen su existencia.

No se registra información del CEP en Sunat.

En Facebook está circulando una supuesta encuesta que posiciona a Vladimir Cerrón como el candidato “más preparado” para la Presidencia, material que fue compartido por el propio político en sus redes sociales. Sin embargo, la encuestadora responsable, denominada CEP, no existe. No se encontró información sobre esta entidad en Google, ni registros en Sunat, ni inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que pone en duda la veracidad del sondeo.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

Según el contenido difundido, el estudio le atribuye a Cerrón un 45 % de respaldo, seguido por Alfonso López Chau (21 %), Yonhy Lescano (14 %) y Rafael López Aliaga (4 %). El material señala que la supuesta medición habría sido elaborada a partir de la opinión de 1 500 ciudadanos, entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2026.

Encuesta difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Una de las publicaciones más virales fue compartida el último 2 de febrero y sobrepasa las 8.7 mil reacciones, 2.8 mil comentarios y 47 compartidos.

Publicación viralizada en Facebook. | Foto: Facebook

El mismo Vladimir Cerrón, incluso, compartió el contenido en su cuenta oficial de Facebook e indicó estar agradecido con la encuestadora “por su neutralidad”.

Publicación compartida por Vladimir Cerrón. | Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

La encuestadora que realizó el sondeo, CEP, que corresponde a ‘Cálculo Estadéstico Perú’ (‘Estadéstico’ con ‘e’), no existe. Esto se determinó tras realizar una búsqueda en Google, ya que no cuenta con página web, redes sociales o algún otro tipo de información que permita corroborar su existencia.

De igual manera, se revisó el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reúne a las entidades autorizadas para difundir encuestas electorales en el Perú, y no figura ningún registro a su nombre.

CEP no aparece en el registro de búsqueda del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

También se consultó el número RUC tanto de 'Cálculo Estadéstico Perú’ como de 'Cálculo Estadístico Perú' para determinar si existe alguna empresa activa registrada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). No obstante, el sistema no mostraba información al respecto.

Consulta RUC de 'Cálculo Estadéstico Perú' y 'Cálculo Estadístico Perú'. | Foto: SUNAT

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido una supuesta encuesta que coloca a Vladimir Cerrón como el candidato “más preparado” para la presidencia del Perú, con 45% de respaldo. El político compartió el contenido a través de su cuenta oficial y agradeció la “neutralidad” de la encuestadora. Sin embargo, el sondeo fue atribuido a una empresa inexistente, CEP (‘Cálculo Estadéstico Perú’), que no cuenta con presencia digital, tampoco figura en Sunat ni en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Por tanto, el material carece de veracidad.

