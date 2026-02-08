HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra denuncia requisa en su celda y que no le dejan ver a sus hijas: "Podía entrar una y que escoja"

El sentenciado expresidente protestó en sus redes sociales por no poder ver a sus dos hijas al mismo tiempo en Barbadillo durante su día de visitas.

Expresidente denuncia que no puede ver a sus dos hijas juntas en el penal Barbadillo. Foto: composición LR
El sentenciado expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre una restricción en su día de visitas en el penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido cumpliendo una condena de 14 años. En ese sentido, Vizcarra denunció irregularidades al indicar que no le permitieron ver a sus dos hijas al mismo tiempo cuando fueron a visitarlo.

Según contó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), al mediodía de este domingo 8 de febrero, sus dos hijas acudieron a verlo. Sin embargo, al momento de la entrada no dejaron que pudieran ingresar en simultáneo y le dieron a escoger entre una de ellas para poder verlas. No obstante, Vizcarra se negó a hacerlo.

"Al mediodía, llegaron en mi día de visita semanal mis dos hijas; pero me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja; como padre decidí que no entre ninguna, no podía escoger. La verdad, me duele mucho todo esto. Pero no me van a doblegar", expresó.

Por otro lado, el exmandatario denunció que desde temprano los agentes de Barbadillo realizaron una requisa en su habitación, en la que terminaron golpeando el colchón de su cama y revisando en los muebles de su celda.

"Hoy muy temprano, en Barbadillo, hicieron una requisa en mi habitación, revisaron a detalle todos los cajones y compartimentos, incluso golpearon el colchón; como es obvio, no encontraron nada irregular", dijo.

Tweet de Martín Vizcarra en el que denuncia requisas y restricciones en sus visitas.

Tweet de Martín Vizcarra en el que denuncia requisas y restricciones en sus visitas.

