José Jerí: afiliados a Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que afiliados a Somos Perú fueron contratados en el Ministerio de la Mujer tras la llegada del partido al poder con José Jerí, presidente, pese a no contar con trayectoria en el Estado ni registros académicos en algunos casos.

Militantes de Somos Perú fueron contratados en el Ministerio de la Mujer sin contar con experiencia. Foto: composición LR
Militantes de Somos Perú fueron contratados en el Ministerio de la Mujer sin contar con experiencia. Foto: composición LR

Militantes de Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa en el sector público. Según el reportaje de Cuarto Poder, varios de ellos accedieron a contratos luego de la designación de Sandra Gutiérrez Cuba, integrante del partido, en esa cartera.

La investigación señala que al menos una docena de afiliados al partido oficialista recibió órdenes de servicio en los últimos meses. Algunos no habían trabajado antes para el Estado. Otros no contaban con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente al momento de la emisión del contrato. También se detectaron casos sin grado académico inscrito en la Sunedu.

PUEDES VER: Zhihua Yang: empresario chino amigo de José Jerí facturó más de S/ 20 millones en obras de construcción

Uno de los casos es el de Jean Paul Sosa Luispe, de 25 años. El 17 de diciembre de 2025 se emitió a su nombre una orden de servicio como auxiliar administrativo. Sin embargo, su RNP fue tramitado recién el 30 de diciembre. En el registro de Sunedu no figura título profesional a su nombre. Cuando fue abordado por el dominical, negó conocer el contrato.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El reportaje también menciona a Carlos Huamán Zamudio, quien regularizó su inscripción como proveedor el 20 de noviembre y al día siguiente obtuvo una orden por S/8.000 para un servicio de sistematización. No registraba contratos con el Estado desde 2015. Ambos aparecen en actividades partidarias junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, quien los denomina “guerreros” o “hijos” políticos.

