Zhihua Yang: empresario chino amigo de José Jerí facturó más de S/ 20 millones en obras de construcción

El empresario chino, cercano al presidente José Jerí, registra millonarias edificaciones en Lima y provincias, mantiene vínculos con el sector construcción y afronta una investigación fiscal por presunto cohecho.

Zhihua Yang facturó más de S/20 millones en obras de construcción. Foto: composición LR
El empresario chino Zhihua Yang, amigo del presidente de la República, José Jerí, facturó más de S/ 20 millones en obras de construcción en los últimos años, según reveló un reportaje del programa Panorama. La investigación periodística expone contratos, edificaciones y negocios que permitieron al empresario consolidar un importante patrimonio, mientras mantenía reuniones con el jefe del Estado fuera de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el informe, Zhihua Yang figura como representante de la empresa Construcciones Capón S.A.C., con la que acreditó ante el Estado su capacidad económica como constructor. Esta información fue presentada principalmente ante el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), entidad vinculada al sector Vivienda.

El reportaje también detalla que el empresario chino evita figurar como propietario directo de inmuebles. No registra viviendas a su nombre y mantiene un perfil reservado. Sin embargo, Panorama logró ubicar una residencia de alto valor en una zona exclusiva de Lima, donde vecinos y personal de seguridad confirmaron que Zhihua Yang vive desde hace varios años.

Además del patrimonio acumulado, el nombre del empresario quedó bajo escrutinio por las reuniones que sostuvo con José Jerí, hoy presidente de la República, fuera de la sede oficial del Ejecutivo. La Fiscalía mantiene abierta una investigación por presunto cohecho, mientras el empresario deberá acudir al Congreso para responder por estos encuentros y por el origen de su fortuna.

