6 menores al mes fueron asesinados por arma de fuego en 2025: homicidios fueron 44% más que el 2024

Las cifras se dispararon desde el 2024. Especialistas advierten que los niños tiene derecho a espacios seguros. Foto: Composición/LR

Hay noticias que duelen informar, pero es necesario hacerlo, sobre todo cuando la infancia está en peligro. Hace unas semanas, en uno de esos tantos días de conmoción política y social que vive el Perú, conocí la historia de Marcos, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Aunque lastimosamente ahora ya no pueda ser cuidado. Marcos era un chico de 16 años que solía jugar fútbol en la losa de su barrio de San Pedro en San Juan de Lurigancho. Pero pasó lo que nunca debe ocurrir con ningún menor de edad. Una tarde de mayo del 2025, perdió la vida a causa de un arma de fuego.

Lastimosamente, como este caso hay muchos más. Durante una breve entrevista con el analista de datos, Juan Carbajal, me enteré de que, desde el 2017 hasta enero de este año —según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef)—, 696 menores de edad perdieron la vida por causa de la delincuencia.

Desde 2023, la cifra va en aumento. Pasamos de 62 a 117, siendo este el punto más alto alcanzado en 2025. En ese año, la principal causa es por arma de fuego (78, casi el 70%), seguido por agresión física, arma blanca, asfixia, entre otros.

En los primeros 25 días del 2026, se reportó que 9 menores fueron asesinados. Todos esos decesos se produjeron por arma de fuego (PAF).

Pero no todo queda ahí. En 2024, 54 menores fueron asesinados por arma de fuego; en 2023, 32; en 2022, 40; en 2021, 36; en 2020, 35. Como se aprecia, las muertes van con tendencia al alza.

Cifras de asesinatos de menores de edad en los últimos 9 años. Detallado por las causas y el total de los decesos. Fuente: Juan Carbajal, quien aportó en recopilar los millones de datos del Sinadef para analizarlos.

En promedio, en 2025, 6 menores al mes fueron asesinados. Un año antes solo eran 4. Dos años más atrás, 2. En 2017, la cifra no llegaba ni a uno mensualmente.

“Preocupa que todos los homicidios por el momento registrados hayan sido causados por PAF. Muy diferente a años anteriores, eso va marcando cierta tendencia en el grado de violencia por medio del agente caudal de la muerte”, analiza Carbajal.

Las regiones en las que más menores de edad perdieron la vida son Lima (183), La Libertad (94) y Callao (69). En Huaral, 13; en Huaura, 10; en Barranca, 6.

Datos detallados por cada provincia del Perú. Fuente: Juan Carbajal, quien aportó en recopilar los millones de datos del Sinadef para analizarlos.

Pero volvamos al caso de Marcos. En esa tarde fría de mayo en Lima, agentes de la Policía Nacional y barristas de un club de fútbol se enfrentaron a pocas cuadras de donde Marcos jugaba con sus amigos. La trifulca se desató cuando los efectivos policiales iniciaron la intervención contra los hinchas.

En medio del caos, un proyectil impactó en la espalda del menor, que tenía apenas 16 años. Marcos no participaba en el enfrentamiento, no hacía daño a nadie: solo jugaba a la pelota, como cualquier chico de su edad.

Su papá, en medio del llanto, indignación y tristeza, afirmó que su hijo no pertenecía a ninguna barra brava y que estaba jugando con sus amigos en la losa. "Ellos llegaron y comenzaron a disparar; mi hijo no participó en esa barra. Todos esos policías… y ninguno lo auxilió. Nadie hizo el intento (de salvarlo)”, lamentó. Marcos fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho, pero lamentablemente no lo pudieron salvar. Los médicos confirmaron su deceso. Ahora, su familia pide justicia y una investigación exhaustiva por la partida de Marcos. Tenía solo 16 años. Solo jugaba al fútbol con sus amigos.

Hay otro dato que sería importante precisar. En septiembre del 2025, el Instituto Nacional del Niño de San Borja reportó que al menos 8 niños llegaron a su sede por herida de bala. ¡8! Tal cifra afecta considerablemente el desarrollo infantil de los menores, quienes tienen todo el derecho de vivir en una sociedad libre y sin delincuencia.

Por otro lado, algo que reveló Carbajal es que, dentro de ese rango de asesinatos del 2025, 23 decesos que fueron registrados producto de arma de fuego, aparecen como “ignoradas o sin registro”. Lo mismo ocurrió el año pasado (15), en 2023 (11), 2022 (21), 2021 (17) y 2020 (9).

Detalle de los decesos de menores en las provincias de Lima

Según el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad, a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, a la libertad y la seguridad personal, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. Pero es deber —pero yo diré obligación— del Estado garantizar todo esto para sus ciudadanos. Entiéndase por Estado a todas las autoridades. Todas.

Cifras aumentan, pero existen soluciones

Al día siguiente de hablar con Juan, contacté al experto en seguridad ciudadana, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo reveló que la cifra anual de víctimas menores de edad oscila entre el 4% y el 6% del total. Asimismo, explicó que los datos podrían aumentar debido a que falta procesarse más información en el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). Precisó que el CEIC muestra datos luego de cruzarlos con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) y el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol).

Por otro lado, Ricardo mencionó que una medida para combatir la delincuencia sería detectar en qué lugar habría mercados ilícitos de armas donde le estarían vendiendo a los menores, propensos a caer en la delincuencia. "Mientras no logremos desactivar las organizaciones criminales, traerán un caudal de reemplazo que involucrará a los menores de edad; algunos usan el arma porque manipulan el arma a partir de los 16 años", recomendó.

Otra solución para combatir la criminalidad, propuso Valdés, sería analizar profundamente al menor de edad, el arma de fuego, cada situación y entender mejor lo que pasó al momento del deceso. Además, mencionó que es importante llevar a cabo investigación criminal y criminalística.

"Hay que hacer investigación criminal y criminalística para proponer hipótesis, hay que usar la información que se tiene y analizarla. Le requeriría al Ejecutivo analizar la información que tiene, que comience a preguntar por qué llegan las cosas a ese punto, que el gobierno empiece a trabajar pensando en que tiene que comenzar aplicando una política de prevención; si no, será reactivo y no habrá resultados", acotó.

"Le conviene a este Gobierno dejar las bases sentadas para combatir la inseguridad; es lo único que va a permitir que realmente transparente todo lo que hay, es lo que va a permitir cambiar el ojo con la mirada", consideró.

Una mirada profunda

Pasaron unas horas y coordiné un par de entrevistas con dos expertas en temas de infancia. La primera fue con Carmen Montes, coordinadora nacional de Terre des Hommes Suisse en el Perú.

Mientras conversábamos, Montes analizaba la importancia del entorno en el que crecen los niños, en especial el rol de los padres de familia o de quienes están a cargo de su cuidado. Ella sostuvo que la familia es el primer entorno protector de los menores y que debe mantenerse atenta a su bienestar. Asimismo, destacó el papel fundamental que cumplen los comunicadores, las autoridades y los actores sociales para garantizar el derecho de los niños a vivir en un entorno seguro y a tener una infancia positiva, en la que no tengan temor de perder la vida.

Por otro lado, a propósito del caso de Marcos, le consulté a Carmen sobre el estrés que pueden experimentar los padres y cómo esto influye en los menores expuestos a la inseguridad. Al respecto, señaló que es necesario implementar mayores soluciones en materia de seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de las leyes. Asimismo, recalcó que el estrés de los padres puede generar consecuencias en los niños, especialmente cuando se desarrollan en espacios de recreación que deberían ser seguros.

Contar con más espacios seguros para los niños, evitar que el miedo y la violencia marquen su día a día e implementar políticas públicas más firmes contra la criminalidad son medidas que, a corto plazo, contribuirían a reducir los asesinatos de menores. Además, una educación de calidad y el acceso a programas recreativos ayudarían a prevenir que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia, que puede truncar sus vidas. En ese sentido, la intervención del Estado resulta indispensable, comentó Carmen.

Por su parte, la especialista en protección a la niñez y ciencias sociales de Save the Children Perú, María Elvira Valverde, consideró dos aspectos importantes para comprender cómo la violencia afecta a los menores: el primero es cuando, lamentablemente, los niños, niñas y adolescentes pierden la vida por la delincuencia. El segundo es cuando ellos pierden a sus padres por la delincuencia.

En ambos casos, se generan estragos negativos, síntomas de ansiedad, depresión, estrés, porque si (los padres o niños) son asesinados o fallecen a causa de la delincuencia, impacta negativamente en su desarrollo cognitivo y emocional.

Programas de protección y la salud mental de los padres como primeros peldaños para una sociedad segura para los niños

Por otro lado, Valverde explicó que la descomposición familiar y la crisis de valores en la sociedad terminan impactando en el niño o adolescente porque no tendría una formación correcta en su primera infancia (primeros 5 años). Tanto el abandono de los padres como el complejismo de algunas madres termina dejando de lado la protección hacia los niños.

En ese sentido, resaltó la importancia de los programas del Estado y ONG para poder garantizar los derechos de los niños y adolescentes a través de los programas de seguridad, nutrición y de contar con espacios amigables que les den confianza desde pequeños para sentirse seguros en la sociedad.

"Es decir, una manera de proteger a los niños y garantizar sus derechos es prestando mayor atención a los padres. Mientras menos estrés y cargas tengan, será mayor el apoyo a sus retoños. "Para la sensibilización y capacitación directa de nuevos temas de acuerdo al contexto de lo que estamos viviendo para la protección de la niñez, se debe tener directamente como población objetivo a los padres, como parte de una aplicación masiva más integral", afirmó.

Por otro lado, Valverde lamentó que exista una pérdida de confianza de los padres hacia la sociedad y los amigos de los niños, así como el estrés que sienten por el temor de que su hijo pueda volver lastimado por la delincuencia. "Termina detonando en el mismo niño. Dicen: "Es inseguro ir al cumpleaños, a los juegos; se puede correr riesgo y afecta la salud mental", sustentó.

Mayores soluciones

Valverde brindó soluciones a nivel microsociológico y macrosociológico para que los niños puedan estar más seguros en las calles. En el primer caso, abarca a las familias, cuidadores y niños, en el que se pueden delegar funciones, actividades y tareas para no abocar todo el estrés que produce la delincuencia en sí mismos,

Además, la especialista mencionó que el machismo influye en las cifras de secuestros, asesinatos y violencia hacia los menores. Por ese motivo, consideró que el enfoque de género ayudaría mucho en las familias para dejar que existan mayores espacios públicos seguros para que el menor pueda recrear.

Valverde resaltó que el juego que hacen los niños es de vital importancia para que puedan disfrutar de su primera infancia, que les permite desarrollar el desarrollo cognitivo, emocional y social.

En cuanto a lo macro, la experta afirmó que las políticas públicas que prioricen presupuestos y bienestar de la niñez permitirán que la cifra de asesinatos reduzca.

A corto plazo, propuso Valverde, una serie de soluciones serían las asistencias humanitarias, bonos para las madres de familia para la alimentación de los niños, el acceso a la educación pública y capacitación a los cuidadores de los niños. Para la especialista, estas medidas deberían fortalecerse más.

“Contribuir al cambio en beneficio de la niñez es ver y tratar a los NNA como sujeto de derecho, como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño. En esa línea, buscar espacios de diálogo y participación de los NNA con sus pares es una prioridad para hacer escuchar sus voces y tomar en agenda política sus necesidades”, recalcó.

Este informe termina exponiendo lo que han sufrido decenas de madres, padres, niños y adolescentes en los últimos años. La intención no es generar sensacionalismo, es exponer hechos y buscar que se respeten y cumplan los derechos de los menores en el Perú. A puertas de una elección en el país, es necesario —y vital— que se pongan en la palestra las propuestas concretas para garantizar que estas cifras se reduzcan y pronto desaparezcan. Y si no, ¿entonces cuál sería la razón para elegirlos? El mismo mensaje es necesario que sea atendido por el Congreso y el Ejecutivo. Escuchen a quienes tienen voz, pero no pueden ser escuchados. Los niños son el futuro y deben ser cuidados, los únicos que pueden cambiar esto.