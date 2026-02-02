José Luna responde a López Aliaga: "Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios"

Dimes y diretes. José Luna, congresista y candidato presidencial del partido Podemos Perú, respondió al exalcalde de Lima y representante electoral de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Luego de que el exburgomaestre calificara a Luna como “gángster”, debido a su implicancia en el caso “Los Gángsteres de la Política”, el líder de Podemos Perú aseguró que López Aliaga no está libre de acusaciones, debido a su historial de investigaciones.

“El ya actúa irresponsablemente, catalogando de gángster a un partido. Gangster sería él, porque tiene más de 16 juicios por todo tipo de corrupción. (…) Con 16 juicios a cuestas, viene a decirle a otro gángster o delincuente. El señor pierde el juicio. Lo único que piden los regidores es que se dé una respuesta, pero no dan ninguna respuesta. Por un tema parecido, está Vizcarra en la cárcel”.

Luna aseguró que existen investigaciones realizadas desde el Parlamento hacia empresas de origen chino y que hay determinaciones sobre presuntos actos de corrupción perpetrados por estas compañías. Afirmó que estos casos estarían relacionados con la pasada gestión municipal de López Aliaga.

“Cada vez que se le saca algo (a López Aliaga), él ataca a los medios, ataca a los periodistas y ataca a todas las personas. No se puede controlar. Lo que ocurre es que en el Congreso de la República hubo una investigación a empresas chinas, y ahí participó Renovación Popular, su gente. Entonces, ellos sacaron un informe y encontraron que había indicios de corrupción en diferentes empresas chinas. Una de esas empresas es la que estaba allá, a la que la municipalidad le ha entregado fácilmente más de 277 millones y no ha avanzado ni un 5%”, indicó Luna.

José Luna evitó responder sobre si apoyaría una vacancia contra José Jerí

Luna también dirigió algunas palabras al presidente José Jerí, luego de que el mandatario se viera envuelto en una trama de corrupción por el caso conocido como “Chifagate”, en el que se le acusa de participar en reuniones irregulares con empresarios chinos. Al respecto, el congresista fue consultado sobre si su partido apoyaría una eventual vacancia y se limitó a señalar aspectos que el jefe de Estado debería tener en cuenta.

“Podría decirle que escoja mejor a sus amigos, que elija mejor sus reuniones y que sea franco y sincero. En el poco tiempo que ha estado, se le han dado dos misiones: mantener la democracia y llevar adelante elecciones limpias”, señaló el candidato presidencial de Podemos Perú.

Desde Podemos Perú, varios voceros se pronunciaron a favor de la vacancia de José Jerí. Entre ellos figura el dirigente y excongresista del partido, Aron Espinoza. Asimismo, el candidato al Senado, Raúl Noblecilla, también exigió la salida de Jerí: “O renuncias o te vacamos”, advirtió. A través de un comunicado, solicitaron que la Comisión de Fiscalización cite al presidente para que rinda cuentas. En esa línea, responsabilizaron a APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre por haber impulsado la elección de Jerí a la presidencia.