Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Todo vale para ganar votos en las próximas elecciones del domingo 12 de abril. Y es que, al mismo estilo del presidente argentino, Javier Milei, gran parte de los candidatos al sillón de Pizarro ha decidido apostar por la reducción de ministerios bajo la promesa de que se logrará disminuir la burocracia estatal y el gasto público.

A través de una revisión de los planes de gobierno de las 36 agrupaciones políticas habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que 14 proponen disminuir la cifra actual de 19 ministerios porque la consideran muy abultada.

En la lista destacan Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú, el APRA, Unidad Nacional y el Partido Morado. A estos se suman nuevos partidos políticos, como Sí Creo, Perú Moderno, Unido Perú, Perú Acción, Integridad Democrática, Un Camino Diferente y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN).

El MIMP en la mira

Todas estas organizaciones que apuestan por dicha medida provienen de la derecha o centroderecha. Pero eso no es todo.

Lo que llama la atención es que al menos la mitad de las 14 agrupaciones busca extinguir o fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con otras carteras, tal como lo pretendió, en su momento, el Gobierno de Dina Boluarte, con el aval del Congreso.

Por ejemplo, la fusión del MIMP con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es planteada por Avanza País, el APRA, Podemos Perú, Integridad Democrática y Unidad Nacional. Mientras tanto, APP y el Partido Morado no consideran al MIMP en la nueva estructura del Ejecutivo. Asimismo, los otros siete no dan más detalles en sus planes de gobierno.

“Crearemos el Ministerio de Protección Humana tras la fusión del Midis y el MIMP”, plantea Unidad Nacional. “Crearemos el Ministerio de la Familia, la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, propone Podemos. “Unificaremos el MIMP y el Midis y se llamará Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, ofrece Integridad Democrática (ver recuadro).

Ataque conservador

Para la exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, esta nueva intención de fusionar el MIMP con el Midis es preocupante porque responde a un contexto político predominantemente conservador y antiderechos que no solo se está dando en el Perú sino también en otros países, como Argentina, Ecuador y Estados Unidos.

“Es un mensaje que estos partidos, muchos con escaños en el actual Congreso, no van a priorizar los derechos de las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló Miloslávich tras agregar que también es una muestra de machismo y desconocimiento del Estado.

La exministra explicó que no existen sustentos para fusionar el MIMP con el Midis porque sus mandatos son diferentes.

“El objetivo del Midis es disminuir la pobreza con la implementación de programas sociales; mientras que el MIMP tiene bajo su rectoría no solo las políticas vinculadas a la prevención de violencia y la igualdad de género, sino también la rectoría en materia de niñez, personas con discapacidad y adultos mayores. Se quiere retroceder 30 años de avances”, precisó.

En opinión de la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, la reducción de ministerios debe basarse, principalmente, en sustentos técnicos sólidos y no en posiciones ideológicas.

“Para la mejor prestación de los servicios del Estado, lo que tiene que primar es el tecnicismo y la búsqueda de eficiencia antes que posiciones ideológicas o personales”, manifestó.

Nuevos ministerios

Pero, ¿qué plantea cada una de estas organizaciones políticas que buscan votos?

Alianza para el Progreso, que lleva como candidato presidencial a César Acuña, ofrece reducir de 19 a 10 ministerios fusionando y extinguiendo carteras y oficinas adscritas, “con el fin de eliminar duplicidades y trámites cruzados, generar menos gasto corriente improductivo y tener un Estado cercano a la población”.

De esta manera, APP propone el Ministerio de Defensa y Seguridad Interna, el Ministerio de Servicios Estratégicos Básicos (fusión del Minedu y Minsa), el Ministerio de Desarrollo Socio Económico (fusión del MTC, Minem, Agricultura, Vivienda y Ambiente), el Ministerio de Infraestructura, entre otros. Permanecerían aún los ministerios de Justicia, Economía, Relaciones Exteriores y el Mincetur. APP eliminaría el MIMP porque no aparece en su estructura.

En el caso del Partido Morado, cuyo candidato presidencial es Mesías Guevara, plantea reducir de 19 a 12 ministerios “para evitar duplicidad de esfuerzos y desperdicio de recursos”.

Así, se crearía el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo (fusión de Producción, Trabajo, Mincetur y Minem), el Ministerio de Infraestructura (fusión del MTC, Vivienda y ANIN), el Ministerio del Conocimiento (fusión de Cultura y Concytec), el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Con estos permanecerían las carteras de Educación, Agricultura, Ambiente, Defensa, Economía y la PCM. El Partido Morado tampoco toma en cuenta al MIMP en su estructura.

“Estas fusiones se darían vía decreto supremo, con un plan de transferencia de 6 a 12 meses y con garantías laborales. Para eso se calcula una inversión de 365 millones de soles y un ahorro de 825 millones al año”, responde.

Más fusiones

En el plan de gobierno de Avanza País, que lleva como candidato a José Williams, se promete disminuir de 19 a 16 ministerios “para evitar burocracia, gasto e inestabilidad por la constante rotación de ministros”. Para eso, fusionaría el MIMP con el Midis; el Ministerio de Producción con el Mincetur; así como el Minedu con Cultura.

De igual forma, Unidad Nacional, cuyo candidato es Roberto Chiabra, ofrece disminuir de 19 a 15 ministerios “para lograr una economía de gestión y también empoderar a los sectores desarticulados”. Así, se crearía el Ministerio de Turismo y Cultura, el Ministerio de Obras Públicas (fusión de Vivienda y MTC) y el Ministerio de Producción y Comercio Exterior (fusión de Producción, Mincetur y Agricultura).

Por otro lado, Renovación Popular, que lleva como candidato a Rafael López Aliaga, pretende reducir de 19 a 6 ministerios. Si bien no ha precisado qué ministerios eliminará en su plan de gobierno; su líder ha adelantado que el MIMP será el nuevo Ministerio del Ser Humano.

Sí Creo, de Carlos Espá, también promete reducir de 19 a 6 ‘supraministerios’. Un Camino Diferente, de Rosario Fernández, plantea bajar la cifra a ocho ministerios y Perú Acción, de Francisco Diez Canseco, a 10. Los demás partidos indican que disminuirán las carteras ministeriales, pero no dan detalles.

Que prime la cordura

De acuerdo con la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, la propuesta de reducción de ministerios se ha convertido en el ‘caballito de batalla’ de los partidos políticos que participan en elecciones. Sin embargo, esta no debe ser una promesa electoral vacía sino que debe sustentarse en un análisis técnico que esté aterrizado a nuestra realidad para evitar que se descuiden servicios básicos.

“Si pensamos en tener menos ministerios para reducir la planilla estatal, estamos partiendo de una premisa equivocada. Es un riesgo tener un Estado pequeño para una población grande si no se ha elaborado un plan que mejore cuantitativa y cualitativamente la eficiencia, el gasto y la calidad de la burocracia. El objetivo es tener una suficiente capacidad para que se cumplan las políticas de Estado y se optimicen los servicios que se dan a los ciudadanos”, dijo.

A su vez, la exministra de la Mujer, Diana Miloslávich, lamentó que, en plena campaña electoral, 14 partidos políticos generen preocupación en vez de esperanza al pretender adecuar el Estado peruano a sus intereses.

“Desde el Congreso, muchos de estos partidos sobre todo Renovación Popular y Fuerza Popular, ya han boicoteado políticas a favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables con proyectos de ley que fueron aprobados. Ahora, buscan hacer lo mismo y más desde el Ejecutivo. No podemos permitir esto, ojalá los electores sepan elegir bien porque el panorama no puede ser desalentador”, respondió la exministra con mucha preocupación.

Intentos del Ejecutivo y Congreso

El 28 de julio del 2024, la expresidenta Dina Boluarte, anunció la creación del Ministerio de Infraestructura y la fusión de cuatro ministerios, entre ellos el Midis y el MIMP. Sin embargo, no prosperó.

Desde el Congreso se han presentado al menos cuatro proyectos de ley para eliminar, fusionar o cambiar el nombre del MIMP.

En febrero del 2022, el legislador Américo Gonza presentó una iniciativa para cambiar el nombre del MIMP por el de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.

Entre diciembre del 2023 y febrero del 2025, su colega Milagros Jáuregui presentó dos proyectos para que el MIMP sea el Ministerio de la Familia, Desarrollo e Inclusión Social.

En enero del 2024, la congresista Katy Ugarte propuso reducir de 19 a 9 ministerios.