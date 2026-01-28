HOYSuscripcion LR Focus

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', ya está en Lima
MARCHA 28 DE ENERO | GENERACIÓN Z SE PONE EN CONTRA DE JOSÉ JERÍ | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA

Mientras Oxenford anuncia derrota de Keiko, Cornejo ve a López-Chau como el "único que ha levantado cabeza" dentro de la izquierda

En el programa especial ‘Súmate a La República’, conductores analizaron a candidatos de la campaña electoral peruana y abordaron diversos escenarios políticos.

Los conductores de La República reunidos en transmisión especial.
Los conductores de La República reunidos en transmisión especial.

Los conductores Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo, junto con Clara Elvira Ospina y Manuela Camacho, quienes se encontraban conectadas en simultáneo, analizaron en vivo —mediante transmisión del programa especial ‘Súmate a La República’— a los principales candidatos y los posibles escenarios dentro de la actual campaña electoral.

Por ejemplo, la encargada de hablar sobre Keiko Fujimori fue Juliana Oxenford, quien a su fiel estilo opinó que la lideresa de Fuerza Popular tampoco ganaría en esta oportunidad y que, igualmente, ella lo tiene “clarísimo” debido a que ahora la tiene más difícil por ser su cuarta vez y además competir contra 35 candidatos. 

“Ella a lo que está apelando es a meter a la mayor cantidad de gente al próximo Congreso y a sus piezas claves sobre todo al Senado… Si la cosa no cambia, todo va a seguir como ahora, donde la figura presidencial hoy en el Perú es una utopía, no existe, es un unicornio, no es real… Nos guste o no el fujimorismo es una corriente fuerte, Fuerza Popular, así no nos guste, es uno de los más ordenados y principistas partidos políticos que tenemos en un país donde la institucionalidad parece un chiste”, cuestionó la conductora de ‘Arde Troya’.

El periodista y conductor Carlos Cornejo, por otro lado, habló de Alfonso López-Chau y refirió que se ganó la simpatía de la ciudadanía tras haber acogido en la Universidad Nacional de Ingeniería al pueblo de Puno que vino a protestar en el año 2023, justamente, cuando fue rector de este establecimiento.

“Lo que muestra su pasado político es que puede ser un hombre de diálogo, ubicado en la centroizquierda de momento, y podría trabajar con los empresarios y no asustarse. Su perfil ideológico es clarísimamente de centroizquierda, es decir, no es un radical, no está con Venceremos ni en la línea de Atencio y se siente cómodo, además, porque otras figuras de la izquierda no han levantado cabeza y es el único dentro de ese sector que ha levantado cabeza”, dijo Cornejo. 

