Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Perdiendo la separación de poderes y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

En esta nueva fecha de sufragio, la ONPE duplicó el número de suplentes de tres a seis.

En las Elecciones Gnerales 2026 serán 6 suplentes. Foto: ONPE
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo el sorteo para designar a los miembros de mesa, tanto los tres titulares como los seis suplentes que formarán parte de las Elecciones Generales 2026.

El aumento de los suplentes para estos comicios se da con la finalidad de que las mesas puedan ser instaladas con puntualidad a las 6 a. m. y que la votación inicie a las 7 a. m.

¿Lapiceros cuya tinta se borra después de votar?

¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser miembro de mesa según la ley?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

Marcha de Sacrificio: Generación Z, transportistas y familiares de fallecidos en protestas llegaron a Lima para reclamar justicia

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

