EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026
En esta nueva fecha de sufragio, la ONPE duplicó el número de suplentes de tres a seis.
- En el gobierno de José Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones
- Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo el sorteo para designar a los miembros de mesa, tanto los tres titulares como los seis suplentes que formarán parte de las Elecciones Generales 2026.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El aumento de los suplentes para estos comicios se da con la finalidad de que las mesas puedan ser instaladas con puntualidad a las 6 a. m. y que la votación inicie a las 7 a. m.
TE RECOMENDAMOS
ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno