EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

En las Elecciones Gnerales 2026 serán 6 suplentes. Foto: ONPE

En las Elecciones Gnerales 2026 serán 6 suplentes. Foto: ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo el sorteo para designar a los miembros de mesa, tanto los tres titulares como los seis suplentes que formarán parte de las Elecciones Generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El aumento de los suplentes para estos comicios se da con la finalidad de que las mesas puedan ser instaladas con puntualidad a las 6 a. m. y que la votación inicie a las 7 a. m.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA