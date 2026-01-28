HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

El caricaturista del diario La República mostró preocupación por la preferencia de la capital peruana hacia Rafael López Aliaga y agregó que "hay una especie de psicosis y alienación".

Carlos "Carlín" Tovar conversó de la coyuntura política con Pedro Salinas. Foto: composición LR
Carlos "Carlín" Tovar conversó de la coyuntura política con Pedro Salinas. Foto: composición LR

El ilustrador Carlos ‘Carlín’ Tovar fue entrevistado por Pedro Salinas en ‘La verdad a fondo’ y fue enfático al señalar que le preocupa mucho la percepción de la capital de nuestro país y su preferencia hacia Rafael López Aliaga. “Hay una especie de psicosis y alienación en la que Lima se ha enajenado de la realidad y se ha encerrado en una burbuja muy maligna al mostrar un rechazo muy crudo hacia el resto del país… El serrano siempre ha sido visto acá como lo peor y no se dice públicamente, pero está”.

Así, el caricaturista opinó que Lima aún no supera el “trauma” de haber tenido a un serrano como presidente (Pedro Castillo) porque acá “detestan” al serrano. “López Aliaga es la revancha de este electorado y él es el seguro de que acá no viene ningún serrano más. Eso explica que Lima en esta burbuja en la que vive apueste por RLA todavía, y lo va a seguir haciendo porque de ese trauma de Castillo no se va a curar Lima por largo tiempo”, cuestionó fuertemente el popular Carlín.

También dijo que en nuestro país se repite constantemente el pedido de “votar y pensar bien” y que, por ejemplo, si tenemos este Congreso “tan malo”, es porque no elegimos bien, pero el caricaturista no lo considera del todo cierto. “Pasa que hay un electorado muy organizado de las economías ilegales, que tiene mucho poder económico, inclusive, y que va a colocar gente en el Congreso. El hecho de que Keiko Fujimori mantenga un voto duro de 8 % y no baje de eso es un índice de que este sector de economías ilegales, porque ella los representa bastante claramente, y también hace pactos y alianzas por lo bajo siempre, de todas maneras va a meter gente en el Congreso en diferentes partidos porque ellos no tienen ideología”, explicó Carlín.

Asimismo, manifestó que hay que evitar esta situación revisando bien que dentro de la lista por la que uno vota, por lo menos dentro de tu departamento, no haya ningún corrupto y que lo ideal es que dentro del Parlamento se instaure una mayoría democrática que tenga la intención de “sanear las cosas”.

“Estos partidos, como el de Acuña y Luna”, que hacen este juego de buscar personas populares para ponerlas en las listas, que son los que jalan votos, y detrás meten calladitos a sus corruptos… Por eso, si hay un corrupto en la lista, no votes por ninguno”, continuó el caricaturista de La República y dijo que un corrupto entra incluso con dos votos como efecto del “voto repartidor”.

En esa línea, Carlín refirió que, evidentemente, la Presidencia ha sido reducida a lo mínimo como resultado de la “venganza” de Keiko Fujimori tras haber perdido en el año 2026 y manifestado que gobernaría desde el Congreso. “Ella fue haciendo reformas en la Constitución a lo largo de todos estos gobiernos hasta alterar por completo el equilibrio de poderes y despojar a la Presidencia de sus poderes constitucionales y concentrar todo en el Congreso. (...) Este momento es crucial porque es la oportunidad de salir de este pacto mafioso que nos está llevando al aviso porque la corrupción se ha apoderado del Congreso de la manera más descarada, y es que legislan a favor de la delincuencia y corrupción, pero hay oportunidad de darle vuelta a esto”, comentó Tovar.

Con respecto al actual presidente del país, José Jerí, Carlín opinó que su presencia es “indiferente” y que si sale del cargo, no va a pasar nada. “Es insustancial, lo mantienen ahí mientras lo puedan mantener, y el día de mañana lo pueden sacar y poner a otro. Claro, ya no les quedan muchas opciones de a quién poner, pero no va a pasar nada y las elecciones van a seguir”, dijo. 

