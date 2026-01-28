Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

JEE advierte que está prohibido la propaganda electoral en murales. Foto: Composición/LR

JEE advierte que está prohibido la propaganda electoral en murales. Foto: Composición/LR

Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 alertó que se encontró la difusión de propaganda electoral a favor del partido político Renovación Popular y su candidato presidencial Rafael López Aliaga a través de pintas colocadas en un mural.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El informe detectó que las pintas fueron encontradas entre la Carretera Central y la calle Los Cipreses, en el distrito de Chaclacayo, el pasado 20 de enero. El documento señala que también se encontró el nombre de la aspirante a la primera vicepresidencia, Norma Yarrow.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Conclusiones del JEE Lima Este 1

"Se visualiza el símbolo de la organización política según se registra en el ROP", detalló el JEE Lima Este 1 y aseguró que se habría vulnerado la normativa electoral en materia de propaganda electoral.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El ente electoral reportó en su informe que la propaganda registrada se realizó en un predio público o privado sin contar con autorización y que ello está prohibido por ordenanza municipal.

En esa misma línea, el JEE recordó que, según el artículo 187 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), está prohibido el empleo de pintura en las calzadas y muros de predios públicos y privados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo y la propaganda por altoparlantes que no estén ajustados a lo dispuesto en el artículo anterior.

Asimismo, aseguraron que este incidente estaría configurado como una infracción a la propaganda electoral. El informe fue elevado al JEE Lima Este 1 para que actue de conformidad a sus competencias.

El JEE detectó propaganda electoral a favor de Renovación Popular

Informe por escrito del JEE sobre pintas a favor de Renovación Popular