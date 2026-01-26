HOYSuscripcion LR Focus

Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Otros candidatos como Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau se encuentran cercanos, con porcentajes entre 4,0% y 4,4%. Sin embargo, el 44,5% del electorado aún no se decide.

Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto.
Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto. | Difusión

A poco menos de tres meses de las elecciones presidenciales de 2026, la intención de voto continúa altamente fragmentada. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Rafael López Aliaga encabeza las preferencias con apenas 14,7%,

Luego, sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos, aparecen Mario Vizcarra (4,4%), Carlos Álvarez (4,0%), Alfonso López Chau (4,0%), Yohny Lescano (3,2%) y Ricardo Belmont (2,4%). Más abajo se ubican George Forsyth (1,9%), César Acuña (1,4%), Carlos Espá (1,4%) y Marisol Pérez Tello (1,1%).

lr.pe

Sin embargo, el dato más relevante del sondeo no está en quién lidera, sino en la magnitud del electorado que aún no se inclina por ninguna opción. Un 21,8% respondió que “no precisa” su voto, mientras que 19,2% señaló que no votaría por ningún candidato. Sumados el voto blanco/nulo (2,9%) y quienes dicen que no irían a votar (0,6%), el total de ciudadanos que no elige a nadie alcanza el 44,5%.

Fuente: IEP

Fuente: IEP

Diferencias por segmentos

El respaldo a López Aliaga viene mayoritariamente de hombres (17,2%) y es particularmente alto en Lima Metropolitana (23,1%) y en los niveles socioeconómicos A/B (30,3%), mientras que su apoyo cae significativamente en el NSE D/E (8,7%). Keiko Fujimori, en tanto, muestra una distribución más homogénea, con mayor presencia en el Perú rural (9,7%).

El nivel de indecisión es mayor en el sur del país, donde el porcentaje de 'ninguno/nadie' llega a 31,4%, y entre los sectores socioeconómicos D/E, en el que el rechazo o la falta de definición supera el 50% al considerar todas las categorías de no elección.

