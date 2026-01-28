"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

Norma Yarrow salió en defensa de la gestión que dejó Rafael López Aliaga para postular en 2026. Foto: difusión

Norma Yarrow salió en defensa de la gestión que dejó Rafael López Aliaga para postular en 2026. Foto: difusión

“Potencia mundial es poner agua en los cerros”. Con esa frase, Norma Yarrow respondió a las críticas dirigidas a la gestión de Rafael López Aliaga como exalcalde de Lima en el programa 'Beto a saber'. En su réplica buscó redefinir el debate: menos obras emblemáticas, más servicios elementales. El comentario surgió cuando recordó que en una entrevista a López Aliaga se le consultó sobre el término "Lima, potencia mundial". Para la legistadora, la expresión se uso con la intención de burlarse del líder de Renovación Popular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Yarrow dejó entrever que no se puede exigir infraestructura de gran escala cuando persisten carencias como falta de agua, titulación precaria y vías sin asfaltar en zonas altas de la capital. Sin embargo, durante los más de tres años de gestión de López Aliaga, miles de familias en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas o Independencia continuaron dependiendo de camiones cisterna. El costo del agua siguió siendo hasta diez veces mayor que en zonas con red pública.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El cuestionamiento también apunta a las promesas de campaña que el entonces alcalde colocó como eje de su proyecto político. Teleféricos para los cerros, corredores viales rápidos, una “nueva Lima” con grandes inversiones. Varias de esas iniciativas quedaron en etapa de anuncio o perfil técnico.