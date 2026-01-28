HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     
Política

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

La congresista Norma Yarrow defendió la gestión municipal que Rafael López Aliaga dejó para postular a la Presidencia en 2026 al afirmar que el ideal de “potencia mundial” debe medirse en servicios básicos y no en megaproyectos.

Norma Yarrow salió en defensa de la gestión que dejó Rafael López Aliaga para postular en 2026. Foto: difusión
Norma Yarrow salió en defensa de la gestión que dejó Rafael López Aliaga para postular en 2026. Foto: difusión

“Potencia mundial es poner agua en los cerros”. Con esa frase, Norma Yarrow respondió a las críticas dirigidas a la gestión de Rafael López Aliaga como exalcalde de Lima en el programa 'Beto a saber'. En su réplica buscó redefinir el debate: menos obras emblemáticas, más servicios elementales. El comentario surgió cuando recordó que en una entrevista a López Aliaga se le consultó sobre el término "Lima, potencia mundial". Para la legistadora, la expresión se uso con la intención de burlarse del líder de Renovación Popular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

lr.pe

Yarrow dejó entrever que no se puede exigir infraestructura de gran escala cuando persisten carencias como falta de agua, titulación precaria y vías sin asfaltar en zonas altas de la capital. Sin embargo, durante los más de tres años de gestión de López Aliaga, miles de familias en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas o Independencia continuaron dependiendo de camiones cisterna. El costo del agua siguió siendo hasta diez veces mayor que en zonas con red pública.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El cuestionamiento también apunta a las promesas de campaña que el entonces alcalde colocó como eje de su proyecto político. Teleféricos para los cerros, corredores viales rápidos, una “nueva Lima” con grandes inversiones. Varias de esas iniciativas quedaron en etapa de anuncio o perfil técnico.

Notas relacionadas
Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

LEER MÁS
Elecciones 2026: candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, otros aseguran no ganar ni un sol

Elecciones 2026: candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, otros aseguran no ganar ni un sol

LEER MÁS
Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

LEER MÁS
Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

LEER MÁS
JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Christian Cueva se muestra más enamorado que nunca de Pamela Franco tras polémico comunicado en su redes: "Siempre estás cuando más te necesito"

[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

Política

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025