El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) evaluará este mes los pedidos de suspensión y anulación de licencia profesional contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí, a raíz de denuncias que los acusan de vulnerar deberes éticos en el ejercicio de la abogacía y en el desempeño de cargos públicos de alta responsabilidad.

Las audiencias fueron convocadas para enero de 2026. En el caso de Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la sesión está fijada para el 15 de enero, dentro del expediente N.° 366-2024, presentado por la organización FOVIDA. La solicitud apunta a la suspensión o cancelación de su colegiatura por presunta infracción a la ley y al Código de Ética.

Respecto de Patricia Benavides, fiscal suprema, el CAL verá su caso el 22 de enero. La denuncia, también interpuesta por FOVIDA, cuestiona la falta de transparencia en su actuación profesional, la recepción de condecoraciones prohibidas y la presunta vulneración de normas sobre conflicto de intereses, entre otros hechos.

Consejo de Ética pone bajo la lupa conducta profesional de Benavides y Fernández Jerí

La imputación contra Juan Fernández Jerí se centra en haberse reunido con autoridades que afrontaban investigaciones fiscales, una conducta que, según la denuncia, contraviene prohibiciones expresas de la ley y configura una falta grave a los deberes de independencia y probidad que exige el ejercicio de la abogacía en funciones públicas.

En el caso de Patricia Benavides, la acusación ética sostiene que no cumplió con estándares de transparencia académica al no exhibir su tesis, además de aceptar reconocimientos vetados por la normativa y no prevenir adecuadamente situaciones de conflicto de intereses. Estas conductas, de confirmarse, podrían derivar en la suspensión o pérdida de su licencia profesional.

El Consejo de Ética del CAL deberá determinar si existen méritos para imponer sanciones que van desde la amonestación hasta la cancelación de la colegiatura.