Tomás Gálvez archiva investigación contra Patricia Benavides y miembros de la JNJ
La Fiscalía de la Nación dispuso cerrar las pesquisas por los hechos del 16 de junio de 2025, cuando se intentó reponer sin éxito a Patricia Benavides como fiscal de la Nación
El fiscal supremo Tomás Gálvez resolvió archivar la investigación seguida contra Patricia Benavides y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que promovieron su fallido retorno al Ministerio Público el 16 de junio de 2025. La medida alcanza a quienes suscribieron la resolución 231, considerada ilegal por diversos sectores del sistema de justicia.
Tomás Gálvez archivó investigación contra Patricia Benavides y la JNJ. Foto: La República
