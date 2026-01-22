Tomás Gálvez archiva investigación contra Patricia Benavides y miembros de la JNJ

El fiscal supremo Tomás Gálvez resolvió archivar la investigación seguida contra Patricia Benavides y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que promovieron su fallido retorno al Ministerio Público el 16 de junio de 2025. La medida alcanza a quienes suscribieron la resolución 231, considerada ilegal por diversos sectores del sistema de justicia.

Tomás Gálvez archivó investigación contra Patricia Benavides y la JNJ. Foto: La República

Noticia en desarrollo...

