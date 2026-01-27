JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo. Foto: difusión

El debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo entre el 23 y el 30 de marzo, según estimó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el organismo electoral se indicó que la intención es que el debate se realice antes de Semana Santa, cuando el electorado ya cuenta con mayor información sobre las propuestas y trayectorias de los postulantes.

"Es una gran oferta electoral así que tenemos que realizar el debate en varios días. Hemos previsto tener dos fechas, o dos bloques de fechas entre el 23 de marzo y la siguiente semana. Sin lugar a duda será antes de Semana Santa. Lo que queremos compartirle a las organizaciones políticas la metodología y que ellas puedan aceptar lo que estamos proponiendo. Ya estamos desplegando toda la logística y realizando los últimos ajustes", sostuvo Roberto Burneo, presidente JNE, para JNE TV.

JNE hará dos fechas de debate presidencial

El presidente del JNE señaló que se realizarán dos fechas de debate debido a las 36 opciones presidenciales que tendrá la ciudadanía en los comicios generales de 2026. Esta medida permitiría una mejor dinámica y evitar exposiciones excesivamente extensas.

En ese sentido, se precisó que el formato, la duración y los ejes temáticos del debate serán definidos más adelante, en coordinación con los partidos políticos y los entes electorales correspondientes.

Elecciones 2026: ¿Cuándo se realizará el sorteo de los miembros de mesa?

A través del sorteo de miembros de mesa se definen de manera aleatoria a los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral. Según el cronograma oficial, el sorteo será público y luego se publicará la relación de lo que hayan sido designados. Las personas que tengan a cargo esta labor accederán a un pago económico y otros beneficios que establece la normativa.

Los miembros de mesa se encargarán de identificar a las personas que acudan a votar, entregar las cédulas, orientas a los ciudadanos y mantener el orden. Al finalizar, ellos realizarán el conteo de votos, llenarán las actas y entregarán el material al organismo electoral correspondiente.