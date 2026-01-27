HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fujimorismo sostiene a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

Roberto Burneo, presidente del JNE, señaló que debido a que hay muchos candidatos, el debate presidencial se realizará en dos fechas antes de Semana Santa.

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo. Foto: difusión
JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo. Foto: difusión

El debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo entre el 23 y el 30 de marzo, según estimó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el organismo electoral se indicó que la intención es que el debate se realice antes de Semana Santa, cuando el electorado ya cuenta con mayor información sobre las propuestas y trayectorias de los postulantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Es una gran oferta electoral así que tenemos que realizar el debate en varios días. Hemos previsto tener dos fechas, o dos bloques de fechas entre el 23 de marzo y la siguiente semana. Sin lugar a duda será antes de Semana Santa. Lo que queremos compartirle a las organizaciones políticas la metodología y que ellas puedan aceptar lo que estamos proponiendo. Ya estamos desplegando toda la logística y realizando los últimos ajustes", sostuvo Roberto Burneo, presidente JNE, para JNE TV.

TE RECOMENDAMOS

ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

lr.pe

JNE hará dos fechas de debate presidencial

El presidente del JNE señaló que se realizarán dos fechas de debate debido a las 36 opciones presidenciales que tendrá la ciudadanía en los comicios generales de 2026. Esta medida permitiría una mejor dinámica y evitar exposiciones excesivamente extensas.

En ese sentido, se precisó que el formato, la duración y los ejes temáticos del debate serán definidos más adelante, en coordinación con los partidos políticos y los entes electorales correspondientes.

PUEDES VER: Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

lr.pe

Elecciones 2026: ¿Cuándo se realizará el sorteo de los miembros de mesa?

A través del sorteo de miembros de mesa se definen de manera aleatoria a los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral. Según el cronograma oficial, el sorteo será público y luego se publicará la relación de lo que hayan sido designados. Las personas que tengan a cargo esta labor accederán a un pago económico y otros beneficios que establece la normativa.

Los miembros de mesa se encargarán de identificar a las personas que acudan a votar, entregar las cédulas, orientas a los ciudadanos y mantener el orden. Al finalizar, ellos realizarán el conteo de votos, llenarán las actas y entregarán el material al organismo electoral correspondiente.

Notas relacionadas
Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

LEER MÁS
Elecciones 2026: 36 planchas presidenciales fueron inscritas tras superar el proceso de tachas

Elecciones 2026: 36 planchas presidenciales fueron inscritas tras superar el proceso de tachas

LEER MÁS
Elecciones 2026: el 65% de peruanos prefiere a un outsider como candidato presidencial

Elecciones 2026: el 65% de peruanos prefiere a un outsider como candidato presidencial

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

LEER MÁS
José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025