HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

Dos ciudadanos presentaron una solicitud de exclusión de Carlos Álvarez por una supuesta sentencia por peculado. Por ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 solicitó información a todas las Cortes Superiores del país para contrastar dicha información. En ese sentido, concluyó que se habría omitido información en la hoja de vida del candidato presidencial de País para Todos. El partido tiene 1 día para presentar sus descargos.

La candidatura presidencial de Carlos Álvarez correría peligro. Foto: Composición/LR
La candidatura presidencial de Carlos Álvarez correría peligro. Foto: Composición/LR

Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluyó que el candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, habría omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) sobre una sentencia por peculado en su contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El organismo electoral elaboró este informe luego de que dos ciudadanos presentaran dos solicitudes de exclusión del postulante por una presunta condena por el delito antes mencionado. Según indicaron, la omisión de este hecho correspondería con la separación de Álvarez de las Elecciones 2026.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cuatro partidos proponen Comisión de la Verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte

lr.pe
Conclusión del JEE Lima Centro 1 sobre candidatura de Carlos Álvarez

Conclusión del JEE Lima Centro 1 sobre candidatura de Carlos Álvarez

En ese contexto, a través del informe n. 000001-2026-ABC-JEELIMACENTRO1-EG-2026/JNE, el ente electoral señaló que solicitó a todas las Cortes Superiores de Justicia información con la finalidad de contrastar y corroborar lo que denunciaron los ciudadanos.

Como resultado de ello, mediante un oficio de fecha 5 de enero, la Corte Superior de Justicia de Lima informó la existencia del Expediente Judicial N.° 60013-2002-0-1801-JR-PE-04, en el que Carlos Álvarez, presuntamente, se encontraría con un proceso en ejecución por un delito de corrupción.

"Por lo tanto, habría una omisión de información y/o falso prevista en el numeral 5 del artículo 23 de la LOP", sostiene el JEE.

En esa misma línea, sobre la denuncia de los ciudadanos por la supuesta existencia de una sentencia por peculado, el JEE mencionó que también habría una omisión de información.

Es preciso resaltar que, según el numeral 23.5 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), “la omisión de la información prevista en el párrafo 23.3 (sobre sentencias) da lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta días calendario antes del día de la elección”.

JEE solicitó información sobre sentencias de Álvarez a las Cortes Superiores del Perú.

JEE solicitó información sobre sentencias de Álvarez a las Cortes Superiores del Perú.

Carlos Álvarez: partido tiene 1 día para presentar sus descargos

El último 16 de enero, como parte de su derecho a la defensa, el JEE le otorgó 1 día al partido para presentar sus descargos y deberá estar acompañado de medios probatorios.

En caso, el partido no brinde una respuesta, el JEE podrá resolver sin sus descargos.

El último martes 13 de enero, Álvarez difundió un video en redes sociales en el que aseguró que, anteriormente, sí fue parte de un proceso judicial, pero que, años después, fue absuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema.

“Me sabía inocente y di la cara, me enfrenté a la justicia, no me escondí, no me fugué, ni asilé en ningún país. Tampoco pedí anular mi juicio ni me mantuve prófugo de la justicia”, expresó.

Notas relacionadas
Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

LEER MÁS
Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

LEER MÁS
Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

LEER MÁS
Yonhy Lescano: “No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular”

Yonhy Lescano: “No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular”

LEER MÁS
Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

LEER MÁS
José Jeri retrocede y pide disculpas por reunión con empresario chino: "Admito mi error por haber ingresado encapuchado"

José Jeri retrocede y pide disculpas por reunión con empresario chino: "Admito mi error por haber ingresado encapuchado"

LEER MÁS
JNE abre la puerta a candidatos rehabilitados: decisión a favor de Mario Vizcarra marca un precedente en las elecciones

JNE abre la puerta a candidatos rehabilitados: decisión a favor de Mario Vizcarra marca un precedente en las elecciones

LEER MÁS
Periodistas de Huaraz a Absalón Vásquez: “¿Por qué no paga la deuda de S/1 millón?”

Periodistas de Huaraz a Absalón Vásquez: “¿Por qué no paga la deuda de S/1 millón?”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025