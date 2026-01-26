Zhihua Yang: sobrina de Dina Boluarte trabajó con el empresario que se reunió con José Jerí

La sobrina de Dina Boluarte fue trabajadora de una empresa asociada al empresario Zhihua Yang, el mismo que sostuvo reuniones privadas con el presidente José Jerí fuera de la agenda oficial. Según reveló Punto Final, el vínculo laboral se dio en 2022, cuando la expresidenta era representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Los registros laborales indican que la joven, quien es hija de Nicanor Boluarte, prestó servicios en Construcciones Capon, firma relacionada con el grupo empresarial de Yang, con sede en el mismo edificio donde operan otras compañías de su entorno. Su contratación se produjo en un periodo en el que el nombre del empresario aún no era de conocimiento público, pero ya mantenía actividades en el Estado.

El caso cobra relevancia porque se suma a la relación contractual previa entre empresas de Yang y Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, quien también brindó asesorías legales a firmas del mismo grupo. Esta coincidencia ha generado cuestionamientos sobre eventuales redes de cercanía entre el poder político y capitales extranjeros.

Las revelaciones aparecen entorno al escándalo del ‘Chifagate’, tras conocerse que el presidente José Jerí mantuvo al menos dos encuentros clandestinos con Zhihua Yang en un chica de San Borja y un local comercial en el centro de Lima sin que dichas reuniones no estuvieran registradas en la agenda oficial del jefe de Estado.