HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bus del Metropolitano choca contra puente en la Vía Expresa
Bus del Metropolitano choca contra puente en la Vía Expresa     Bus del Metropolitano choca contra puente en la Vía Expresa     Bus del Metropolitano choca contra puente en la Vía Expresa     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN MAÑANA | PROGRAMA DEL 26 DE ENERO | #TLR

Política

Zhihua Yang: sobrina de Dina Boluarte trabajó con el empresario que se reunió con José Jerí

La sobrina de Dina Boluarte fue contratada por una empresa vinculada a Zhihua Yang en 2022, cuando era ministra del Midis. El empresario chino es el mismo que luego sostuvo reuniones no registradas con el presidente José Jerí.

Sobrina de Dina Boluarte trabajo en empresa de Zhihua Yang. Foto: composición LR
Sobrina de Dina Boluarte trabajo en empresa de Zhihua Yang. Foto: composición LR

La sobrina de Dina Boluarte fue trabajadora de una empresa asociada al empresario Zhihua Yang, el mismo que sostuvo reuniones privadas con el presidente José Jerí fuera de la agenda oficial. Según reveló Punto Final, el vínculo laboral se dio en 2022, cuando la expresidenta era representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los registros laborales indican que la joven, quien es hija de Nicanor Boluarte, prestó servicios en Construcciones Capon, firma relacionada con el grupo empresarial de Yang, con sede en el mismo edificio donde operan otras compañías de su entorno. Su contratación se produjo en un periodo en el que el nombre del empresario aún no era de conocimiento público, pero ya mantenía actividades en el Estado.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

lr.pe

El caso cobra relevancia porque se suma a la relación contractual previa entre empresas de Yang y Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, quien también brindó asesorías legales a firmas del mismo grupo. Esta coincidencia ha generado cuestionamientos sobre eventuales redes de cercanía entre el poder político y capitales extranjeros.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las revelaciones aparecen entorno al escándalo del ‘Chifagate’, tras conocerse que el presidente José Jerí mantuvo al menos dos encuentros clandestinos con Zhihua Yang en un chica de San Borja y un local comercial en el centro de Lima sin que dichas reuniones no estuvieran registradas en la agenda oficial del jefe de Estado.

Notas relacionadas
Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

LEER MÁS
En el gobierno de José Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

En el gobierno de José Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

LEER MÁS
El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Con solo 14,7%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

LEER MÁS
Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025