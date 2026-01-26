HOYSuscripcion LR Focus

Caso José Jerí: Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China

En ese sentido, informó que, a la fecha, no han recibido una comunicación de la embajada China sobre este tema. 

Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China. Foto: composición LR
Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China. Foto: composición LR

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, precisó que la investigación contra José Jerí por reunirse de forma no oficial con empresarios chinos, no compromete al país de China.

En ese sentido, informó que, a la fecha, no han recibido una comunicación de la embajada China sobre este tema.

Precisó que el jefe de Estado se ha comprometido en colaborar con las investigaciones de la Comisión de Fiscalización del Congreso y de la Fiscalía. Ante ese escenario, alcanzó que ha decidido no brindar mayores detalles. "En mi caso, no referirme al tema porque podría considerarse un tipo de interferencia. Lo que corresponde es esperar", indicó.

Por otro lado, comunicó que Brasil se hará cargo de los asuntos diplomáticos de la embajada de México en Perú. "Lo que hace Brasil es actuar en nombre de Mexico en el Perú", explicó.

José Jerí y la investigación en su contra

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que la hipótesis fiscal apunta, de manera preliminar, a los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. Señaló que estas figuras penales se toman como referencia inicial y que será el desarrollo de las diligencias el que permita determinar responsabilidades concretas y el alcance de los hechos investigados.

De acuerdo con la explicación brindada, la investigación contra José Jerí se tramita en la Fiscalía de la Nación debido a su condición de alto funcionario. En paralelo, el empresario Zhi Hua “Johnny” Yang , al no contar con antejuicio, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción, lo que evidencia una doble vía procesal para establecer eventuales responsabilidades penales.

Horas después de anunciarse la investigación, José Jerí envió un documento a la Fiscalía de la Nación en el que informa que se pone a disposición de la investigación preliminar abierta por sus reuniones con empresarios chinos. Además, envió un oficio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso en el que expresa su voluntad de colaborar con los requerimientos de dicho grupo de trabajo y atender las diligencias que se le soliciten en el marco de las indagaciones.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a través de su Cuarto Despacho, realizó diligencias preliminares en el chifa, ubicado en San Borja, donde se reunió José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. La acción se ejecutó como parte de la investigación contra el mandatario por presunto tráfico de influencias.

