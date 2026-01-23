HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
Política

Colegio de Abogados de Lima: "Preocupan las cuestionables decisiones de la JNJ sobre fiscales supremos"

En un comunicado público el CAL expresó su preocupación sobre la reciente decisión de la JNJ de no ratificar a Pablo Sánchez como fiscal supremo argumentando "no haber satisfecho" los requisitos para continuar en el cargo.

Pablo Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo.
Pablo Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo.

El Colegio de Abogados de Lima manifestó su preocupación ante lo que consideraron "cuestionables decisiones" de la Junta Nacional de Justicia, relacionado a la reciente destitución de Pablo Sánchez como fiscal supremo. El CAL cuestionó que se haya usado como argumento para retirarlo del cargo por no haber "satisfecho" los requisitos necesarios para su ratificación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su comunicado advirtieron, además, que esperan que estos cambios no conlleven a que se incorporen nuevos miembros a la Junta de Fiscales supremos "allegados a partidos o intereses políticos de turno". No dejaron de poner en duda, también, que se haya repuesto a dos fiscales supremos con medidas judiciales, a sabiendas de las investigaciones que pesan sobre ellos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"En la Junta de Fiscales Supremos se han repuesto a dos fiscales supremos mediante medidas judiciales, quienes vienen siendo investigados por presuntamente integrar una organización criminal. No obstante continúan ejerciendo funciones y obstentando cargos al interior del Ministerio Pública", sostiene.

Finalmente, enfatizaron en que el debilitamento institucional de las entidades vinculadas a la administración de justicia genera en la no ratificación de fiscales supremos un contexto que puede interpretarse como una respuesta política y aumenta la desconfianza de la ciudadanía.

Notas relacionadas
Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

LEER MÁS
Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

LEER MÁS
Delia Espinoza a un paso de ser destituida: entretelones entre la suspendida fiscal y la presidenta de la JNJ

Delia Espinoza a un paso de ser destituida: entretelones entre la suspendida fiscal y la presidenta de la JNJ

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

LEER MÁS
Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

LEER MÁS
Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025