El Colegio de Abogados de Lima manifestó su preocupación ante lo que consideraron "cuestionables decisiones" de la Junta Nacional de Justicia, relacionado a la reciente destitución de Pablo Sánchez como fiscal supremo. El CAL cuestionó que se haya usado como argumento para retirarlo del cargo por no haber "satisfecho" los requisitos necesarios para su ratificación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En su comunicado advirtieron, además, que esperan que estos cambios no conlleven a que se incorporen nuevos miembros a la Junta de Fiscales supremos "allegados a partidos o intereses políticos de turno". No dejaron de poner en duda, también, que se haya repuesto a dos fiscales supremos con medidas judiciales, a sabiendas de las investigaciones que pesan sobre ellos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"En la Junta de Fiscales Supremos se han repuesto a dos fiscales supremos mediante medidas judiciales, quienes vienen siendo investigados por presuntamente integrar una organización criminal. No obstante continúan ejerciendo funciones y obstentando cargos al interior del Ministerio Pública", sostiene.

Finalmente, enfatizaron en que el debilitamento institucional de las entidades vinculadas a la administración de justicia genera en la no ratificación de fiscales supremos un contexto que puede interpretarse como una respuesta política y aumenta la desconfianza de la ciudadanía.