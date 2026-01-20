Es falsa esta imagen de Cilia Flores en prisión de Nueva York, al igual que su supuesta condena de 40 años

LO FALSO:

Así luce Cilia Flores al saber que será condenada a 40 años de prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

LO VERDADERO:

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no permite la toma y difusión de fotografías dentro de sus instalaciones (aplica para visitantes y reclusos).

La imagen de Cilia Flores en prisión ha sido generada con inteligencia artificial en más de un 99%, acorde a los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y Undetectable.

Hasta el momento del cierre de esta verificación, Cilia Flores aún no ha recibido la sentencia correspondiente; por lo que, es incorrecto decir que le han dictaminado 40 años de prisión.

Es falsa la imagen que circula en redes sociales de Cilia Flores, esposa del líder chavista Nicolás Maduro, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York. Este prohíbe estrictamente la posesión de cámaras y otros aparatos a reclusos y visitantes; por tanto, no es probable que hayan podido tomar y difundir una fotografía de su rostro. Adicionalmente, los análisis de Hive Moderation, Sightengine y Undetectable confirman su falsedad en un 99%.

Por otro lado, su supuesta condena de 40 años es incorrecta, ya que ella y Maduro solo han pasado por una audiencia inicial en la que se declararon inocentes de cargos por narcotráfico y armas —y la siguiente será aún en marzo—; por lo que, aún no han recibido una sentencia.

Viralización de una fotografía de Cilia Flores en prisión

En Facebook e Instagram está circulando una aparente imagen de Cilia Flores en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece tras su captura. Si bien el contenido simula ser real, no lo es por este motivo principal: los reglamentos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos prohíben tanto a los visitantes como a los propios reclusos la toma y difusión de fotografías dentro de centros penitenciarios.

Imagen viralizada de Cilia Flores en prisión. | Foto: Redes sociales

A los visitantes se les impide ingresar y usar cámaras, teléfonos, grabadoras y dispositivos similares, mientras que a los reclusos se les prohíbe tanto poseerlos como utilizarlos, ya que son considerados como contrabando bajo la normativa penitenciaria federal. Por ello, no es probable que la imagen viral corresponda a Cilia Flores.

Objetos prohibidos en prisión, acorde a la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. | Foto: Agencia Federal de Prisiones

Generación de la fotografía de Cilia Flores con inteligencia artificial

Tras el análisis inicial, la imagen fue sometida a los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y Undetectable, los cuales indicaron que es más de un 99% falsa.

Análisis de la imagen con Hive Moderation: 100% generada con IA. | Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine: 99% generada con IA. | Foto: Sightengine

Análisis de la imagen con Undetectable: 1% real. | Foto: Undetectable

¿Es real que la ex primera dama de Venezuela recibió una condena de 40 años?

En algunas publicaciones de Facebook, aparte de utilizar la fotografía falsa de Cilia Flores, se indica que estaría enfrentando una condena de 40 años de prisión. Sin embargo, hasta el momento del cierre de esta verificación, Flores y su esposo, el líder chavista Nicolás Maduro, únicamente han pasado por una audiencia, en la que comparecieron y se declararon no culpables de cargos por narcotráfico y armas.

Su próxima audiencia está prevista aún para marzo, por lo que aún no les han dictado sentencia. Esto demuestra que dicha información también es falsa.

Una de las publicaciones más virales ha sobrepasado las 19 mil reacciones. | Foto: Redes sociales

Conclusión

En síntesis, la imagen de Cilia Flores en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, no es real, tal como lo demuestran las prohibiciones de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos contra cámaras y dispositivos en reclusos y visitantes —lo que hace imposible su toma y difusión—, junto a los análisis de detección de IA de Hive Moderation (100% falsa), Sightengine (99% falsa) y Undetectable (1% real). Además, la supuesta condena de 40 años es incorrecta, ya que ella y su esposo solo han tenido una audiencia inicial en la que aún no han recibido una sentencia específica. Por ello, el contenido viralizado en redes sociales es falso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.