Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
José Jerí en capilla se defiende | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Durante una entrevista, el mandatario aseguró que Ji Wu Xiaodong servía la comida. Además, indicó que habría acudido tres veces a comer al chifa de Zhihua Yang.

José Jerí se reunió con empresario chino que cuenta con arresto domiciliario. Foto: composición LR
José Jerí se reunió con empresario chino que cuenta con arresto domiciliario. Foto: composición LR

Nuevas revelaciones sacuden el caso de las reuniones clandestinas del presidente de la República, José Jerí. En una reciente entrevista con Canal N, el mandatario admitió que sostuvo más de un encuentro con el empresario chino Zhihua Yang en su chifa ubicado en el distrito de San Luis, al que —según explicó— acudió en otras oportunidades para comer.

En ese contexto, Jerí relató que en una de esas visitas quien se encargaba de servir la comida era Ji Wu Xiaodong, empresario chino actualmente investigado por el presunto delito de tala ilegal y ser un supuesto integrante de la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía" y que actualmente cuenta con arresto domiciliario.

LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

lr.pe

"¿Van a salir más videos, presidente?", consultó el periodista. "Yo he hecho diferentes actividades fuera. He comido, he comido en el chifa varias veces", respondió. "¿Johnny tiene más videos de usted?", inquirió el entrevistador. "Habría que preguntarle a él. He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda. Es un hábito normal ir a comer ahí, creo que son tres veces", detalló Jerí.

"¿Con Ji Wu Xiaodong, vinculado a la organización criminal Los hostiles de la Amazonía, con él se ha reunido más oportunidades?". Él siempre ha estado en los contextos en los que siempre ha estado Johnny; ha estado, por ejemplo, el Chifa sirviendo la comida. Solamente ahí. Él no habla español", dijo.

El último domingo 18 de enero, un informe de Cuarto Poder reveló que Xiaodong, un ciudadano de 71 años, se reunió con el jefe de Estado en tres oportunidades a pesar de tener una restricción judicial. Al respecto, Jerí mencionó que no lo recibió en el recinto presidencial. "Cuando uno va de buena fe, como lo he hecho yo, todo predispuesto a poder impulsar una actividad del primero de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga tiene algún tipo (de restricción)", mencionó.

Según documentos judiciales emitidos por el dominical, Wu Xiaodong debería estar cumpliendo una medida de arresto domiciliario por 24 meses impuesta en 2024. Sin embargo, el empresario transitó con total libertad, llegando incluso al despacho presidencial en compañía de Yang Zhihua (conocido como "Johnny"), amigo del presidente Jerí. Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario aseguró que ya no son amigos.

PUEDES VER: Fiscalía realiza diligencias preliminares en el chifa donde Jerí se reunió con empresario chino

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí contra las cuerdas: partidos piden su renuncia, alistan censura y votos apuntan a su salida

José Jerí contra las cuerdas: partidos piden su renuncia, alistan censura y votos apuntan a su salida

Un policía honesto en medio de policías corruptos: “Serpico”, película de Sidney Lumet protagonizada por Al Pacino

Un policía honesto en medio de policías corruptos: "Serpico", película de Sidney Lumet protagonizada por Al Pacino

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

José Jerí responderá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino

José Jerí responderá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino

Revelan nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda

Revelan nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

