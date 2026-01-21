José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Nuevas revelaciones sacuden el caso de las reuniones clandestinas del presidente de la República, José Jerí. En una reciente entrevista con Canal N, el mandatario admitió que sostuvo más de un encuentro con el empresario chino Zhihua Yang en su chifa ubicado en el distrito de San Luis, al que —según explicó— acudió en otras oportunidades para comer.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese contexto, Jerí relató que en una de esas visitas quien se encargaba de servir la comida era Ji Wu Xiaodong, empresario chino actualmente investigado por el presunto delito de tala ilegal y ser un supuesto integrante de la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía" y que actualmente cuenta con arresto domiciliario.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

"¿Van a salir más videos, presidente?", consultó el periodista. "Yo he hecho diferentes actividades fuera. He comido, he comido en el chifa varias veces", respondió. "¿Johnny tiene más videos de usted?", inquirió el entrevistador. "Habría que preguntarle a él. He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda. Es un hábito normal ir a comer ahí, creo que son tres veces", detalló Jerí.

"¿Con Ji Wu Xiaodong, vinculado a la organización criminal Los hostiles de la Amazonía, con él se ha reunido más oportunidades?". Él siempre ha estado en los contextos en los que siempre ha estado Johnny; ha estado, por ejemplo, el Chifa sirviendo la comida. Solamente ahí. Él no habla español", dijo.

El último domingo 18 de enero, un informe de Cuarto Poder reveló que Xiaodong, un ciudadano de 71 años, se reunió con el jefe de Estado en tres oportunidades a pesar de tener una restricción judicial. Al respecto, Jerí mencionó que no lo recibió en el recinto presidencial. "Cuando uno va de buena fe, como lo he hecho yo, todo predispuesto a poder impulsar una actividad del primero de febrero, yo no voy a preguntar si tu amigo o amiga tiene algún tipo (de restricción)", mencionó.

Según documentos judiciales emitidos por el dominical, Wu Xiaodong debería estar cumpliendo una medida de arresto domiciliario por 24 meses impuesta en 2024. Sin embargo, el empresario transitó con total libertad, llegando incluso al despacho presidencial en compañía de Yang Zhihua (conocido como "Johnny"), amigo del presidente Jerí. Sin embargo, durante la entrevista, el mandatario aseguró que ya no son amigos.