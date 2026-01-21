HOYSuscripcion LR Focus

Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Congreso: debate de censura contra José Jerí no se podría realizar en el hemiciclo por refacciones

Hemiciclo principal y sala Raúl Porras Barrenechea se encuentran inhabilitadas para el debate de censura contra José Jerí.

Congreso está siendo remodelado para la bicameralidad. Foto: composición LR/John Reyes
Congreso está siendo remodelado para la bicameralidad. Foto: composición LR/John Reyes

El Congreso de la República no podrá debatir la censura contra el presidente interino José Jerí en el Pleno debido a remodelaciones que se están realizando para la implementación de la bicameralidad (Cámara de Diputados y Senadores). A pesar de la aprobación de la moción de censura, aún no hay lugar donde se podría dar inicio al debate.

Estas refacciones han dejado fuera de servicio tanto el Hemiciclo Principal como la Sala Raúl Porras Barrenechea, los cuales se encuentran actualmente desmantelados.

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ante la imposibilidad de usar el salón principal del Parlamento, se han evaluado otras opciones dentro del legislativo:

  • Edificio José Faustino Sánchez Carrión: Se realizó una inspección técnica en su auditorio.
  • Edificio Juan Santos Atahualpa: También fue considerado como una posible alternativa.

No habría acceso a la prensa

Aunque estos auditorios podrían albergar la sesión, fuentes internas advierten complicaciones en la transparencia, pues se complicaría el acceso de los medios de comunicación.

Realizar un evento de esta trascendencia política —como es la censura al presidente— con restricciones para la prensa se considera contraproducente, pues limitaría la transparencia y la cobertura pública necesaria en un proceso de tal magnitud. Por el momento, la sede central está totalmente descartada para esta sesión.

