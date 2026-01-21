Congreso: debate de censura contra José Jerí no se podría realizar en el hemiciclo por refacciones

Congreso está siendo remodelado para la bicameralidad. Foto: composición LR/John Reyes

Congreso está siendo remodelado para la bicameralidad. Foto: composición LR/John Reyes

El Congreso de la República no podrá debatir la censura contra el presidente interino José Jerí en el Pleno debido a remodelaciones que se están realizando para la implementación de la bicameralidad (Cámara de Diputados y Senadores). A pesar de la aprobación de la moción de censura, aún no hay lugar donde se podría dar inicio al debate.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Estas refacciones han dejado fuera de servicio tanto el Hemiciclo Principal como la Sala Raúl Porras Barrenechea, los cuales se encuentran actualmente desmantelados.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ante la imposibilidad de usar el salón principal del Parlamento, se han evaluado otras opciones dentro del legislativo:

Edificio José Faustino Sánchez Carrión: Se realizó una inspección técnica en su auditorio.

Se realizó una inspección técnica en su auditorio. Edificio Juan Santos Atahualpa: También fue considerado como una posible alternativa.

No habría acceso a la prensa

Aunque estos auditorios podrían albergar la sesión, fuentes internas advierten complicaciones en la transparencia, pues se complicaría el acceso de los medios de comunicación.

Realizar un evento de esta trascendencia política —como es la censura al presidente— con restricciones para la prensa se considera contraproducente, pues limitaría la transparencia y la cobertura pública necesaria en un proceso de tal magnitud. Por el momento, la sede central está totalmente descartada para esta sesión.