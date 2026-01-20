HOYSuscripcion LR Focus

Política

Revelan nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda

Uno de los vigilantes grabó el preciso momento en que el mandatario se retira de la tienda acompañado de su seguridad personal.

Revelan nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda
Revelan nuevo video de José Jerí con empresario chino en tienda

Un nuevo video, obtenido por Willax, reveló nuevos detalles sobre la reunión entre José Jerí y el empresario Zhihua Yang en la tienda Market Capón.

Las imágenes fueron registradas por uno de los vigilantes de la empresa. En la grabación se escucha la coordinación entre la seguridad de la tienda y la del presidente a fin de custodiar su salida.

Antes de que el mandatario baje las escaleras, se escucha que uno de los vigilantes bromea diciendo, en voz baja, que "el presidente se baile una máquina".

Seguidamente, descienden Jerí, el empresario Zhihua Yang y la funcionaria Alicia Camargo Leiva. El dignatario se despide de los trabajadores y se retira de la tienda.

Los trabajadores de Market Capón y los del Estado gestionan el traslado de unos paquetes. No se logra visualizar su contenido, pues estaban forrados de cartón. Se presumen que se trataría de cuadros, pues Jerí mostró unos cuadros durante la entrevista que brindó a América Noticias desde su oficina en Palacio.

Fiscalía realiza diligencias preliminares en la tienda china donde Jerí se reunió con empresario

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a través de su Cuarto Despacho, inició acciones preliminares en una investigación por un supuesto caso de tráfico de influencias vinculado a dos encuentros del empresario chino Zhihua Yang.

En ese marco, la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso diversas diligencias, como la recopilación de registros de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de San Borja y de un inmueble en dicho distrito, entre otras medidas, con el fin de esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.

