José Jerí contra las cuerdas: partidos piden su renuncia, alistan censura y votos apuntan a su salida

El futuro de José Jerí dependerá de la disposición y voluntad de los congresistas. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, contra las cuerdas debido a sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang. Ahora, será el Congreso el encargado de decidir su futuro. Los congresistas Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edward Málaga se encuentran recolectando firmas para las tres mociones de censura, mientras que Renovación Popular solicitó convocar a un Pleno Extraordinario para que Jerí dé las explicaciones del caso y Alianza para el Progreso (APP) exigió su renuncia inmediata.

Sin embargo, Jerí buscaría frenar las mociones. El jefe de Estado envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, en el que solicita que se convoque a un Pleno Extraordinario para el miércoles 21 de enero con la finalidad de que pueda brindar sus descargos.

Sobre las tres mociones de censura, se contaría con 52 votos de los 66 necesarios para censurar a la Mesa Directiva y que Jerí abandone el cargo. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, confirmó que se unirían a otras mociones de censura que se presenten, luego de que firmaron a favor de una moción de vacancia que impulsa su colega de bancada, Segundo Montalvo.

"Sí, recíproco", expresó al ser consultado si respaldarían otras mociones. El grupo parlamentario cuenta con 11 integrantes, votos importantes al momento de la decisión.

Alianza para el Progreso, partido que exigió la dimisión y responsabilizó a Somos Perú del accionar de Jerí, cuenta con 17 miembros y, si sigue su misma línea, se espera que vote por la censura.

El otro partido es Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Algunos de sus integrantes firmaron las mociones de censura y vacancia que promueven Luque y Montalvo. En caso de que el partido de izquierda apoye esta solicitud, sumarían 10 votos más.

Las bancadas de Bloque Democrático y Bancada Socialista también se suman a la censura. Entre ambos, cuentan con otros 10 votos adicionales.

Los congresistas no agrupados (4), como Edward Málaga, Kira Alcarraz, Vivian Olivos y Flor Pablo, apoyarían la moción. Alcarraz y Pablo firmaron el documento difundido por Luque. En sus redes sociales, Olivos afirmó que no puede "darle presunción de inocencia a alguien que todos hablaban y sabían cómo es".

"¿Presunción de inocencia a alguien que la mayoría de colegas sabían cómo se movía en la comisión de Presupuesto? Espero que hablen los alcaldes y gobernadores", expresó.

En Acción Popular, el escenario está dividido. El congresista Wilson Soto aseguró que se debe actuar con "mucha prudencia y responsabilidad". "Ahora todo el mundo va a salir a pedir que el presidente renuncie", dijo. Sin embargo, su colega Edwin Martínez está a favor de la salida de Jerí. No obstante, afirmó que aún no hay una decisión de bancada.

"Todos le van a quitar el respaldo como los que le dieron el respaldo a Dina Boluarte y se lo quitaron por intereses políticos (…) Nuestro presidente se ha comprometido estúpidamente al ir a un chifa y a un minimarket", señaló.

Los votos de Renovación Popular

Los votos de Renovación Popular jugarán un factor clave en la decisión final. El último lunes 19 de enero, a través de un oficio, la bancada solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se convoque, de manera urgente, a un Pleno Extraordinario para que Jerí brinde las explicaciones necesarias sobre sus reuniones clandestinas con el empresario chino.

Hasta el momento, esa fue la única acción que ha tomado la bancada que cuenta con 11 integrantes.

Podemos Perú

El dirigente y excongresista de Podemos Perú, Aron Espinoza, exigió la renuncia de Jerí tras los hechos revelados. Espinoza resaltó que la investidura presidencial "no se mancha" y que el mismo presidente reconoció su error. "Siguen saliendo revelaciones sobre su predilección con ciertos empresarios chinos. Lo más saludable para el país es su renuncia. El país no se detuvo cuando cayeron Castillo y Boluarte, tampoco lo hará ahora", expresó en su cuenta de X.

De igual manera, el candidato al Senado, Raúl Noblecilla, también pidió la dimisión de Jerí. "O renuncias o te vacamos", advirtió. "El actual presidente se sostiene con represión, corrupción, miedo y sangre, traicionando la democracia y pisoteando la patria. No absolverá a quienes usurpan el poder ni a quienes callan frente al crimen", protestó en su cuenta de X.

Sin embargo, a través de un comunicado, instaron a la Comisión de Fiscalización que cite al presidente para que brinde explicaciones. En esa misma línea, criticaron a APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre por haber colocado a Jerí en la presidencia.

"Quienes hoy controlan la Mesa Directiva son los mismos que llevaron a Jerí del Congreso a la presidencia; asuman su responsabilidad", reclamaron.

En caso de que decidieran apoyar la censura, sumarían 13 votos.

Congreso tendría los votos para censurar a la Mesa Directiva, afirma Sigrid Bazán

En diálogo con la prensa, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático) aseguró que con el comunicado de Alianza para el Progreso, "la correlación está dada y entendería que habría los votos y que las firmas están prácticamente completas".

En esa misma línea, Bazán planteó tres requisitos para la persona que, en caso de que se censure a Jerí, asuma la presidencia. Según mencionó, debe ser un congresista que no haya votado a favor de las denominadas leyes procrimen, que no busque la reelección y que no tenga una investigación en su contra.

"Esto reduce el bolo, pero si cumple esas tres características, sí le ofrece tranquilidad al desarrollo de las elecciones, no como alguien que sale a media noche", aseguró.

Convocar a un Pleno Extraordinario dificultaría la censura de la Mesa Directiva

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento del Congreso, para convocar a un Pleno Extraordinario para evaluar la censura contra la Mesa Directiva, se deberían conseguir dos tercios de firmas; es decir, 78.

De esta manera, se podría debatir y votar la censura y no esperar hasta marzo, que comienza la nueva legislatura.