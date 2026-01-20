José Jerí solicita presentarse ante la Comisión de Fiscalización tras revelarse reuniones secretas con empresarios chinos
El presidente de la República envió un oficio al Congreso solicitando que se programe una sesión extraordinaria para este 21 de enero.
El presidente de la República, José Jerí Oré, ha solicitado poder asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de manera presencial para que pueda responder a las recientes investigaciones periodísticas que revelaron sus reuniones secretas con empresarios chinos. El pedido fue elaborado a través de dos oficios dirigidos al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, presidente de dicho grupo de trabajo.
En la misiva, Jerí manifiesta su voluntad de brindar declaraciones y aclaraciones pertinentes para que los asuntos de interés público sean esclarecidos con "transparencia y responsabilidad".
Noticia en desarrollo....