HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
Política

José Jerí solicita presentarse ante la Comisión de Fiscalización tras revelarse reuniones secretas con empresarios chinos

El presidente de la República envió un oficio al Congreso solicitando que se programe una sesión extraordinaria para este 21 de enero.

José Jerí solicita presentarse en Congreso el 21 de enero. Foto: Presidencia del Perú
José Jerí solicita presentarse en Congreso el 21 de enero. Foto: Presidencia del Perú

El presidente de la República, José Jerí Oré, ha solicitado poder asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de manera presencial para que pueda responder a las recientes investigaciones periodísticas que revelaron sus reuniones secretas con empresarios chinos. El pedido fue elaborado a través de dos oficios dirigidos al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, presidente de dicho grupo de trabajo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En la misiva, Jerí manifiesta su voluntad de brindar declaraciones y aclaraciones pertinentes para que los asuntos de interés público sean esclarecidos con "transparencia y responsabilidad".

TE RECOMENDAMOS

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Noticia en desarrollo....

Notas relacionadas
José Jerí contra las cuerdas: partidos piden su renuncia, alistan censura y votos apuntan a su salida

José Jerí contra las cuerdas: partidos piden su renuncia, alistan censura y votos apuntan a su salida

LEER MÁS
Primer ministro sobre vacancia presidencial: “Si el Gobierno de Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo"

Primer ministro sobre vacancia presidencial: “Si el Gobierno de Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo"

LEER MÁS
José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Primer ministro sobre vacancia presidencial: “Si el Gobierno de Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo"

Primer ministro sobre vacancia presidencial: “Si el Gobierno de Jerí cae, nos sumimos en un caos profundo"

LEER MÁS
Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí tras reunión con empresario chino

Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025