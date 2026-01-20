José Jerí solicita presentarse en Congreso el 21 de enero. Foto: Presidencia del Perú

El presidente de la República, José Jerí Oré, ha solicitado poder asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de manera presencial para que pueda responder a las recientes investigaciones periodísticas que revelaron sus reuniones secretas con empresarios chinos. El pedido fue elaborado a través de dos oficios dirigidos al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, presidente de dicho grupo de trabajo.

En la misiva, Jerí manifiesta su voluntad de brindar declaraciones y aclaraciones pertinentes para que los asuntos de interés público sean esclarecidos con "transparencia y responsabilidad".

