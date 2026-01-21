Alfonso López-Chau: “Quiero ganar en primera vuelta, es la única oportunidad y estoy convencido”

Alfonso López-Chau, candidato presidencial por el partido Ahora Nación, fue entrevistado el día de hoy por Juliana Oxenford en el programa ‘Arde Troya’ y partió dando el mensaje al pueblo peruano de que tiene como propósito ser un presidente con mayoría en el Congreso, no uno con las “manos amarradas” ni “secuestrado”. “Quiero y debemos ganar en primera vuelta, es la única oportunidad, no hay otra. Estoy convencido porque estoy en el sexto lugar e igual me atacan”, dijo el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Por otro lado, el también exdirector del BCRP manifestó que su partido (Ahora Nación) está conformado por gente joven que proviene de la UNI y que él se considera como un socialdemócrata o de centroizquierda. Además, comentó que su ideario es el del “empresario emprendedor” y que, pese a que plantean una nueva Constitución, no postulan la idea de una asamblea constituyente porque les parece “políticamente poco realista”, por lo que reiteró que requieren una mayoría dentro del Parlamento. “Con esa mayoría del Congreso, se pueden hacer todos los cambios y para empezar sacar todas las leyes corruptas, toda el agua sucia que han metido”, refirió López-Chau.

Para el candidato presidencial, nos encontramos frente a un “Estado capturado y ausente” que ha sido tomado por una mafia. “Tenemos que liberar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo… Es una relación social que equilibra demandas, y se ha ido ni siquiera para la empresa, sino para la corrupción. Hay que devolverle el Estado al pueblo”, enfatizó el líder de Ahora Nación.

En la parte final, con respecto a lo sucedido con el mandatario José Jerí, declaró de manera tajante que le da “vergüenza ajena” y es lamentable. “Un presidente que se pone la banda presidencial, ya sea porque fue elegido o fue designado, al segundo de que fue investido como tal, su lealtad se debe al pueblo, y ya no al grupo que lo eligió. En esa coyuntura, tiene dos opciones: o es un presidente de transacción o uno de transición, con eso lo digo todo. Es una lástima que no haya elegido la transición, siendo tan joven”, concluyó López-Chau.