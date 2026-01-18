HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Política

Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

De aprobarse esta norma, el pacto del Gobierno buscaría también controlar el Poder Judicial.

Alejandro Cavero propone que jueces provisionales no puedan asumir las denuncias contra autoridades públicas. Foto: composición LR
Alejandro Cavero propone que jueces provisionales no puedan asumir las denuncias contra autoridades públicas. Foto: composición LR

El congresista Alejandro Cavero Alva, de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial para restringir las competencias de los jueces provisionales, prohibiendo su ingreso a las salas o que conozcan los procesos relacionados con el ejercicio de funciones de autoridades elegidas por sufragio (presidentes, congresistas o alcaldes) o representantes de organismos constitucionales autónomos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta legislativa, que deberá ser aprobada inicialmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos antes de ser debatida en el Pleno, busca que solo los jueces supremos titulares resuelvan casos de alto impacto político. Sin embargo, la Corte Suprema no cuenta con suficientes magistrados titulares para investigar y juzgar a las autoridades políticas, desencadenando un blindaje político.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

lr.pe

Gobierno busca controlar Poder Judicial

El proyecto legislativo no solo limita la competencia de los jueces provisionales, sino que también propone sanciones severas a los magistrados que no acaten la medida, calificando la falta como muy grave, sancionándolos incluso con la destitución del cargo.

La ley propuesta por Cavero se sustenta indicando que el ejercicio de control difuso sobre actos de autoridades políticas debe ser juzgado por los jueces supremos titulares porque solo ellos han accedido al cargo mediante concursos públicos de mérito y cuentan con las garantías de inamovilidad y permanencia.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que un congresista busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. En noviembre del 2025, el parlamentario Héctor Valer de Somos Perú propuso convertir a los 39 jueces provisionales en jueces titulares, con lo que la cifra aumentaba de 20 a 59.

La propuesta legislativa buscaba eliminar la provisionalidad y actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ser debatida. Si esta norma llegara a ser aprobada, el proyecto de ley presentado por Cavero Alva terminaría siendo anulado.

Notas relacionadas
Dueños de food trucks recibirán apoyo del Estado: nueva ley formalizará el negocio de vehículos gastronómicos

Dueños de food trucks recibirán apoyo del Estado: nueva ley formalizará el negocio de vehículos gastronómicos

LEER MÁS
Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

LEER MÁS
Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

LEER MÁS
Yonhy Lescano: “No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular”

Yonhy Lescano: “No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular”

LEER MÁS
Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

LEER MÁS
Renovación Popular y una cuestionada gestión en la alcaldía de Lima

Renovación Popular y una cuestionada gestión en la alcaldía de Lima

LEER MÁS
José Jeri retrocede y pide disculpas por reunión con empresario chino: "Admito mi error por haber ingresado encapuchado"

José Jeri retrocede y pide disculpas por reunión con empresario chino: "Admito mi error por haber ingresado encapuchado"

LEER MÁS
Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025