López-Chau pidió que Susel Paredes reemplace a José Jerí en caso de la renuncia del actual presidente.

López-Chau y el partido Ahora Nación exigieron en comunicados la renuncia de José Jerí, rechazaron que Fernando Rospigliosi asuma la presidencia por sucesión y demandaron que el Pleno del Congreso elija una nueva Mesa Directiva.

En el contexto de la difusión de videos sobre reuniones no oficiales entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihuan Yang —caso denominado "Chifagate" en redes y medios peruanos—, y de la moción de censura presentada en su contra ante el Congreso de la República por este caso, circula en redes sociales la versión de que el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, exige la renuncia de Jerí y propone que sea reemplazado por la congresista Susel Paredes, quien ha anunciado públicamente su intención de postular a la alcaldía de Lima con el partido de López-Chau. No obstante, esta información es falsa: tanto el candidato como su agrupación política exigen la salida de Jerí, pero no plantean de manera específica que Paredes deba asumir el cargo presidencial.

La versión falsa circuló en TikTok, X y Facebook. En una publicación de esta última plataforma, superó las 5.900 reacciones, 3.400 comentarios y fue compartida más de 150 veces.

El 19 de enero de 2026, López-Chau publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un comunicado en el que califica las reuniones de José Jerí con el empresario chino como "impropias de su investidura" y exige su renuncia. En el pronunciamiento, el candidato presidencial señala: "Exigimos su renuncia inmediata y que el Congreso del Perú elija una nueva Mesa Directiva, de modo que el cuestionado Fernando Rospigliosi no asuma la Presidencia".

Además, Ahora Nación, partido por el que Alfonso López-Chau postula a la Presidencia, emitió una proclama el 21 de enero de 2026 en la que exigió la renuncia de José Jerí por el caso "Chifagate", expresó su rechazo a que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, asuma la jefatura del Estado por sucesión y demandó que el Pleno "elija con urgencia una nueva Mesa Directiva".

En ninguno de los dos comunicados se menciona de forma específica que Susel Paredes deba asumir la presidencia en caso de que José Jerí deje el cargo.

Verificador de La República se contactó con el área de prensa de Ahora Nación, que respondió a la consulta sobre si su candidato presidencial, Alfonso López-Chau, en algún momento afirmó que Susel Paredes debía asumir la presidencia ante una eventual renuncia de José Jerí. Al respecto, señalaron que el candidato presidencial no pidió que Susel Paredes fuera la que reemplazara a Jerí tras una eventual salida del cargo. También confirmaron que López-Chau respalda el comunicado emitido por su organización política.

En síntesis, se ha difundido en redes sociales una versión falsa que asegura que el candidato presidencial Alfonso López-Chau exigió la renuncia del presidente José Jerí y propuso que la congresista Susel Paredes lo reemplace en el cargo. Sin embargo, esta información carece de sustento: ni en el comunicado publicado por López-Chau el 19 de enero de 2026 ni en el emitido por su partido, Ahora Nación, el 21 de enero, se menciona de forma específica que Paredes deba asumir la presidencia tras una eventual salida de Jerí del cargo. Además, el área de prensa de la organización política confirmó a Verificador de La República que el candidato no señaló tal versión. Por lo tanto, es falso que López-Chau haya solicitado que Susel Paredes reemplace a José Jerí en caso de su renuncia.

