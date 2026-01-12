Imagen de Alfonso López Chau abrazado a Víctor Polay Campos fue generada con IA

LO FALSO:

Fotografía de Alfonso López Chau abrazado a Víctor Polay Campos.

LO VERDADERO:

Tras analizar la imagen con tres herramientas de detección de inteligencia artificial, se determinó que el contenido fue generado con IA.

La imagen fue creada a partir de una fotografía de la recaptura de Victor Polay Campos el 9 de junio de 1992.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, en las que Alfonso López Chau postula a la presidencia por el partido político Ahora Nación, se difundió en redes sociales una supuesta imagen que lo muestra abrazando y posando junto a Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Sin embargo, la imagen es falsa. Tras ser analizada con diversas herramientas de detección de inteligencia artificial, se concluyó que fue generada mediante IA.

La publicación se viralizó en redes sociales como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook. En esta última, la publicación con mayor alcance superó las 4.200 interacciones, registró más de 5.400 comentarios y fue compartida más de 1.100 veces.

Imagen falsa generada con inteligencia artificial. Fuente: Redes sociales.

La imagen viral de López Chau junto a Víctor Polay fue generada con inteligencia artificial

Al analizar la imagen de forma detallada, se observa que en el periódico que sostiene López Chau es posible identificar el titular: Víctor es un luchador político; sin embargo, el resto del contenido aparece borroso o presenta caracteres que no conforman palabras coherentes, una característica común en imágenes generadas con inteligencia artificial. Además, aunque la fotografía aparenta ser antigua, la persona que aparece en ella tiene la misma apariencia que Alfonso López Chau en la actualidad.

Posteriormente, se examinó la supuesta imagen de López Chau junto a Víctor Polay Campos mediante tres plataformas especializadas en la detección de contenido sintético. Entre ellas, Hive Moderation, que aplica algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura para detectar manipulación en imágenes y videos. El resultado arrojó una probabilidad del 100% de que ese segmento fue generado con inteligencia artificial.

Hive-Moderation determinó que el material presentaba un 100% de probabilidad de haber sido creado con IA. Fuente: Hive-Moderation.

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

SightEngine determinó que la imagen fue generada con IA con un 99% de certeza. |Fuente: SightEngine.

Así mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 99%.

La herramienta determinó con una certeza del 99% que la imagen fue creada con IA | Fuente: Is It IA?

Tras llevar a cabo una búsqueda inversa, se halló la imagen original, publicada por el diario Correo y otros medios de comunicación. Según una publicación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), la fotografía corresponde a la recaptura de Víctor Polay Campos, ocurrida el 9 de junio de 1992, luego de haberse fugado el 9 de junio de 1990 del penal Miguel Castro Castro, en Canto Grande, junto a 47 integrantes del MRTA.

Fuente: Grupo El Comercio.

Es importante precisar que la imagen falsa está vinculada a una información que comenzó a circular el 10 de diciembre de 2025, cuando José Luis Gil —exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú— publicó en X el artículo que Alfonso López Chau escribió en 1989 para el semanario Cambio, titulado ‘Víctor es un luchador político’. Posteriormente, la publicación fue replicada por diversos medios de comunicación y se difundió ampliamente en diciembre. Ante las críticas, López Chau respondió en una entrevista en Epicentro TV que condena el terrorismo y rechaza las acciones del MRTA. Asimismo, afirmó que “hoy no lo escribiría” y calificó los cuestionamientos como un “terruqueo electoral clásico”.

Conclusión:

En síntesis, una imagen viral que muestra a Alfonso López Chau abrazando y posando junto a Víctor Polay Campos fue difundida en redes sociales en el marco de las Elecciones Generales del 2026, como si se tratara de una fotografía real. Sin embargo, tras ser sometida a diversas herramientas especializadas, se concluyó que fue generada mediante inteligencia artificial. Plataformas como Hive Moderation, Sightengine e Is it AI? arrojaron entre un 99 % y 100 % de probabilidad de que el contenido fuera generado por IA. Además, se identificaron elementos visuales típicos de este tipo de falsificaciones, como texto distorsionado en el periódico que aparece en la imagen. Finalmente, una búsqueda inversa permitió hallar la fotografía original, tomada en 1992 durante la recaptura de Polay Campos.

