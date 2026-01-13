HOYSuscripcion LR Focus

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

La sobrina de la expresidenta Dina Boluarte postulaba al Senado con el número 3 por Lima Metropolitana con el partido de Alfonso López Chau.

La candidata presentó su renuncia ante el personero legal de Ahora Nación. Foto: Composición/LR
La candidata presentó su renuncia ante el personero legal de Ahora Nación. Foto: Composición/LR

La sobrina de la vacada expresidenta, Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura al Senado por el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación. A través de sus redes sociales, Gamarra publicó una carta dirigida al personero legal del partido sobre su dimisión a su postulación con miras a las Elecciones 2026.

"De mi consideración, por medio de la presente, me dirijo a usted para presentar mi renuncia a mi candidatura al Senado de la República, en el puesto número 3 por la circunscripción electoral de Lima Metropolitana", comunicó la familiar de la exmandataria.

La renuncia de Gamarra se produce a pesar de que, en el portal Plataforma Electoral, su candidatura ya figuraba como "inscrita" para los comicios electorales.

lr.pe
Comunicado de Yorka Gamarra Boluarte al personero legal del partido Ahora Nación

Comunicado de Yorka Gamarra Boluarte al personero legal del partido Ahora Nación

La carta que le escribió Yorka Gamarra a su tía, Dina Boluarte

En la edición del 13 de marzo del 2023 del diario La República, Yorka Gamarra le escribió una carta a su tía a través del director de este periódico. "Tía Dina. Nunca pensé escribirte estas cosas. Hace diez años que no tengo comunicación contigo, pero las circunstancias que vive hoy el país, las muertes de inocentes y las publicaciones con mentiras que agreden mi honra y la de mi familia me obligan a escribirte. Nada te debo, ni trabajo ni contratos. Por eso y porque tengo la suficiente autoridad moral, te escribo lo siguiente, comienza la misiva.

"Cuando se agudizó la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso en diciembre del año pasado, pensé que si, en algún momento, asumieses la Presidencia (ya que eras vicepresidente de un presidente al que el Congreso no dejaba respirar), lo harías con la entereza que reclama el pueblo para sus políticos, reflexionando en tus raíces, en las implicancias que tendría para el país, las mujeres, para tus partidarios que creyeron en ti", continúa.

"Llegado el momento, pensé que jurarías, declarando que tu gobierno sería de transición y que convocarías inmediatamente a elecciones generales, en sintonía con lo que pedía el país, y que el período que te tocaría conducir lo harías con responsabilidad, pensando en recuperar los espacios democráticos institucionales perdidos, fortaleciendo el diálogo y la lucha contra la corrupción, cosas mínimas que Castillo no se atrevió a hacer", prosiguió.

"Las cosas sucedieron al revés, increíblemente, te pasaste a la otra orilla, juraste hasta el 2026 y le lanzaste un salvavidas a ese Congreso de la vergüenza, que el pueblo quiere que se vaya, y afianzaste tu alianza con los sectores que horas antes nomás te terruqueaban y te denunciaban por todo", expresó.

Carta de la sobrina de Dina Boluarte

Carta de la sobrina de Dina Boluarte

"¿Te recuerdo de dónde venimos? Tus padres, mis abuelos, eran personas honorables de Chalhuanca, Aymaraes, Apurímac. Mi abuelo, un honesto juez, y mi abuela, una digna y laboriosa señora dedicada a sus doce hijos, a los que se sumaron varios nietos que ayudó a criar. En lo que respecta a mí, en mi memoria todavía tengo el recuerdo de tu juventud y mi niñez, en que compartimos por espacio de un año bajo el mismo techo, en casa de mis padres, en Cusco. ¿Te acuerdas de cuando llevaste a la casa dos discos de Tiempo Nuevo y cantábamos 'Cierra filas'y 'Que la tortilla se vuelva"? ¿Qué pasó? La vanidad no es buen consejero, la arrogancia tampoco", recordó.

"Escribo esta carta después de ver cómo nuevamente se disparan lacrimógenas y balas al cuerpo, desde helicópteros, contra mis hermanos y mis hermanas de Puno y Lima, después que anunciaras el "financiamiento de obras para Puno" y el envío de un "convoy para el crecimiento de Puno" y después que seis soldados adolescentes se ahogaran defendiendo a tu gobierno frente a un falso enemigo, que es el mismo pueblo que los vio nacer. Pueblo contra pueblo".

Es increíble cómo te estás develando ante el país. Nada tiene que ver con la humildad y generosidad de otros integrantes de la familia, esa familia que te apoya, llamados por un sentido generoso de solidaridad contigo, aunque estén viviendo en carne propia todos los agravios, insultos y desprestigio que solo tú te mereces. Ya basta. Nuestro pueblo está muriendo asesinado por las balas de tu gobierno. El tiempo no hará que las responsabilidades de quienes las tengan se borren, se diluyan o se olviden y tu gobierno se afiance. Lamento decirte que eso no pasará; el tiempo solo agrava las cosas y quienes hoy te apoyan, la derecha, el fujimorismo, los corruptos de siempre y sus medios, te van a dejar sola; ya lo están comenzando a hacer".

